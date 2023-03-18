Asgari ücretliye göbek attıran ara zam kapıda! Maaşlar o tarihte çift haneli oluyor: Sadece bekleyin!

2023 yılının üçüncü ayını geride bırakmamızla beraber en önemli konu olarak asgari ücret artışı olduğu söylenen asgari ücret zammı ile ilgili yeni haberlere yer verildi. Deprem bölgesinde vatandaşların yaşadığı bölgede asgari ücret oranının değiştirilmesi talebi gündeme gelirken, tüm asgari ücretlileri etkileyen çok önemli bir gelişme daha olduğu açıklandı. Asgari ücretin ara zam alacağı söyleniyor.
TEKLİF GELİYOR
İşçilerin deprem bölgesinde maddi ve manevi hayatta kalabilmeleri için buraya taşınmadan hayatlarını yeniden kurmalarını destekleyecek, 11 farklı alanda istihdamı artıracak ve asgari ücret ödemeyi teklif edecek kalkınma adımları atılabileceği açıklandı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAYINLADI
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Bildiride, "Yeni asgari ücret için yoğun bir talep söz konusu. Asgari ücretin brütü kadar bölüm için prim muafiyeti değerlendirmemizde" denildi. Bu teklifin kabul edilmesi halinde 11 ilde vatandaşlar için asgari ücretin 11 bin 760 Türk Lirası olacağı açıklandı. Kurum vergilendirilmesinde ise yüzde 90 indirim yapılacak. Buradaki asıl amacın depremden etkilenen vatandaşların il ve topraklarından ayrılmalarını engellemek olduğu söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Odaları bir araya gelerek bu konudaki önerilerini paylaşırlar. Asgari ücretin güncellenmesinin yanı sıra sosyal verginin de belli bir kısmının SGK
yerine çalışana ödenmesi gerekiyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Tüm bunlara ek olarak Türkiye genelinde de asgari ücret artışı tartışması yaşandı. Asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçici ücret artışından kaçınmayacaklarını açıkladı. Ardından asgari ücret artışının bu ay veya seçimden önce yapılacağı yönünde ithamlar ve iddialar ortaya çıktı. Ancak bu konuda hala net bir açıklama yok. Geçici zam yapılması halinde asgari ücretin 10 bin lirayı geçeceği bildirildi. Konuyla ilgili bir gelişme olursa hemen bildireceğiz.