EKONOMİ
18 Mart 2023 - 17:45

Asgari ücretliye göbek attıran ara zam kapıda! Maaşlar o tarihte çift haneli oluyor: Sadece bekleyin!

2223’ün 3. ayını geride bırakmamızla birlikte asgari ücret ara zammı ile ilgili yeni haberler ortaya çıktı ve bu iddialardan en önemlisinin asgari ücret zammı olduğunun altı çizildi. Asgari ücrete zam mı yapılacak, ara zam hangi tarihte yapılacak? Soruları ise çalışanlar tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
18 Mart 2023 - 17:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Asgari ücretliye göbek attıran ara zam kapıda! Maaşlar o tarihte çift haneli oluyor: Sadece bekleyin!
TAKİP ETTAKİP ET


2023 yılının üçüncü ayını geride bırakmamızla beraber en önemli konu olarak asgari ücret artışı olduğu söylenen asgari ücret zammı ile ilgili yeni haberlere yer verildi. Deprem bölgesinde vatandaşların yaşadığı bölgede asgari ücret oranının değiştirilmesi talebi gündeme gelirken, tüm asgari ücretlileri etkileyen çok önemli bir gelişme daha olduğu açıklandı. Asgari ücretin ara zam alacağı söyleniyor.

Asgari ücret zam

TEKLİF GELİYOR



İşçilerin deprem bölgesinde maddi ve manevi hayatta kalabilmeleri için buraya taşınmadan hayatlarını yeniden kurmalarını destekleyecek, 11 farklı alanda istihdamı artıracak ve asgari ücret ödemeyi teklif edecek kalkınma adımları atılabileceği açıklandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAYINLADI

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Bildiride, "Yeni asgari ücret için yoğun bir talep söz konusu. Asgari ücretin brütü kadar bölüm için prim muafiyeti değerlendirmemizde" denildi. Bu teklifin kabul edilmesi halinde 11 ilde vatandaşlar için asgari ücretin 11 bin 760 Türk Lirası olacağı açıklandı.

Kurum vergilendirilmesinde ise yüzde 90 indirim yapılacak. Buradaki asıl amacın depremden etkilenen vatandaşların il ve topraklarından ayrılmalarını engellemek olduğu söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Odaları bir araya gelerek bu konudaki önerilerini paylaşırlar. Asgari ücretin güncellenmesinin yanı sıra sosyal verginin de belli bir kısmının SGK yerine çalışana ödenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Tüm bunlara ek olarak Türkiye genelinde de asgari ücret artışı tartışması yaşandı. Asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçici ücret artışından kaçınmayacaklarını açıkladı. Ardından asgari ücret artışının bu ay veya seçimden önce yapılacağı yönünde ithamlar ve iddialar ortaya çıktı. Ancak bu konuda hala net bir açıklama yok. Geçici zam yapılması halinde asgari ücretin 10 bin lirayı geçeceği bildirildi.

Konuyla ilgili bir gelişme olursa hemen bildireceğiz.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ