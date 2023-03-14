Asgari ücretliye Nisan piyangosu vurdu! Kuruşu kuruşuna zam miktarı belirlendi: İşte alacağınız yeni maaş!

Emekli olmak isteyen çalışanlar için EYT yürürlüğe girmesi ile başvurular başladı. Asgari ücret ile çalışmaya devam eden emekli vatandaşlarımız için de yeni karar geldi. Zam geldi. Yeni zam ne kadardır? Merak edilen detaylar haberimizde.
EYT ÇALIŞANINA ZAM!EYT kararı ile emekli olarak ardından işe girip asgari ücret ile çalışan emeklilerin maaşlarına zam açıklaması geldi. Asgari ücret 8.500 TL iken 638 TL artış göstererek yeni rakam 9.145 TL olarak belirlendi. Akşam gazetesi yazısında Okan Güray Bülbül "EYT'li çalışmaya devam ederse maaşı artacak" haberinin yayınladı.
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi halinde çalışanlar sevindi. Emekli olmanın ardından iş yerinde geri çalışanların maaşı 9.145 TL olarak netleşti. Aynı iş yerinde çalışmaya devam etmesi halinde sigorta prim işçi payı azalmasından ötürü maaşta zam yapıldı. Bu zam artışı 638 TL olarak maaşlara eklenecektir. Asgari ücret ile çalışanın brüt ücreti 1.502,2 TL kesilme olduğundan ötürü 10.008 TL olan maaştan sadece 8.506,8 TL maaş alınması söz konusudur. Emekli olup aynı iş yerinde çalışılması halinde de 9.145 TL net maaş alınmaktadır. Maaşlarda yapılacak zammın iş sahibinin çalışanın maaşına yansıtmaması gibi söz konusu bir durum olamayacak. Asgari ücret altında ücretle çalışan çalıştırılamayacak. İş sahipleri SGK'ya çalışan için düşük prim yatırarak daha çok maaş ödemesinde bulunacaktır. EYT ile emekli olan vatandaşlar gün sayıyor. Maaşlar 17-26 Nisan 2023 tarihleri arasında yatırılacaktır. Emekli sicil numarası son hanesine göre belirlenen tarihlerde maaş alınacaktır. BAĞ-KUR olan emekliler ise 25-28 Nisan aralıklarında ödemelerini alacaklardır. SGK, 23 Mayıs 2002 itibari ile 3 sene altında çalışmış Emekli Sandığı, Bağ-Kur çalışanları da bu kapsamda yer alacaktır. 700.000 kişi emeklilik için başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç mart ayında yapılan başvuruların 1 Nisan itibari ile gerçekleşeceğini belirtti. Şu sözleri de ekledi: "Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. SGK tarafından verilen bilgiler çerçevesinde toplam beklenti 2 milyon 250 bin kişi. İlk 4 günde 700 bin kişinin başvurusunu alabildik ama daha vaktimiz var. Vatandaşımız panik yapmasın. Rahat rahat gece ya da gündüz fark etmeksizin e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler" dedi. Koç "Vatandaşların kurumlara giderek bir evrak-kağıt alma alışkanlığı olsa da buna artık gerek yoktur. Biz e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda cep telefonunuza başvurunuzun alındığına yönelik SMS gönderilmektedir. Elinizde başvurunuzun alındığına dair bir kanıt her zaman oluyor. e-Devlet'e girince başvuru yaptığınızın belgesi de çıkıyor. Bu sebeple vatandaşlarımız rahat olsun, SGK'ye gidip kağıt almak için uğraşmaya gerek yok. Dijital ortamdan daha etkin kullanarak başvurularımızı e-Devlet sisteminden yapalım" sözleriyle tamamladı.