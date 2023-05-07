EKONOMİ
07 Mayıs 2023 - 21:00

Asgari ücretliye ödeme müjdesi çıktı! 9 bin 500 TL yatırılacak: O tarihlere dikkat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretli milyonlarca çalışana zam müjdesi verdi. Kararın ayrıntıları haberimizde...

EKONOMİ
07 Mayıs 2023 - 21:00
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Asgari ücretliye ödeme müjdesi çıktı! 9 bin 500 TL yatırılacak: O tarihlere dikkat


Asgari ücretli çalışanlar için sevindirici bir haber geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında 3 ay boyunca asgari ücretli maaşlarına Bin TL ek ödeme yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Nisan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, asgari ücret zammı için gereken enflasyon oranı tamamlanmaya başladı. Ara zam ise Temmuz ayında yapılacak.

EMEKLİLER İÇİN ZAM HABERİ VAR MI?

MAAŞ

Son günlerde asgari ücrete yapılan zam açıklamalarının ardından, emekli maaşlarına yönelik de birçok iddia gündeme geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, emekli maaşlarına zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yapılan 5.000 TL'den 7.500 TL'ye kadar olan zamın devam edip etmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Bazı söylentilere göre, emeklilere ara zamma kadar çift maaş yatırılacağı iddia ediliyor, ancak bunlar henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.




EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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