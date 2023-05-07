Asgari ücretli çalışanlar için sevindirici bir haber geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında 3 ay boyunca asgari ücretli maaşlarına Bin TL ek ödeme yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Nisan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, asgari ücret zammı için gereken enflasyon oranı tamamlanmaya başladı. Ara zam ise Temmuz ayında yapılacak.
EKONOMİ
07 Mayıs 2023 - 21:00
Asgari ücretliye ödeme müjdesi çıktı! 9 bin 500 TL yatırılacak: O tarihlere dikkat
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretli milyonlarca çalışana zam müjdesi verdi. Kararın ayrıntıları haberimizde...
EKONOMİ
07 Mayıs 2023 - 21:00
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