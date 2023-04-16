Asgari ücretliye son dakika ikramiyesi çıktı! Cumhurbaşkanı duyurdu: O tarihte 3000 TL ödenecek!

Geçtiğimiz günlerde emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri netleşti. Şimdi ise asgari ücretliler için müjdeli bir haber geldi. Asgari ücretli çalışanlar da bayram ikramiyesi alacak ve hatta emeklilerden daha fazla alacaklar. İş sözleşmesi imzalandı ve Ramazan Bayramı öncesinde asgari ücretlilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Verilecek ikramiye miktarı ise 3000 TL olarak belirlendi. Bu haber, asgari ücretliler için büyük bir rahatlama oldu. Emekli bayram ikramiyesi 900 TL artırılarak 2000 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi de asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilmesi, onların da bayramı coşkuyla kutlamalarına yardımcı olacak. EN DÜŞÜK MAAŞ 15 BİN TL OLDU
Kartepe Belediyesi çalışanları için sevindirici haberler geldi. Toplu sözleşme görüşmeleri uzun süredir devam ediyordu ve sonunda anlaşma sağlandı. Belediye çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesi 3000 TL, Kurban Bayramı öncesi ise 5000 TL olmak üzere, toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu karar, diğer belediyelere ve işverenlere de örnek teşkil edebilir. Ramazan Bayramı öncesinde birçok iş yerinin de çalışanlarına bayram ikramiyesi ödemesi yapması bekleniyor. Ayrıca, yapılan toplu iş sözleşmesinde Kartepe Belediyesi çalışanlarının hakları da düzenlendi. En düşük maaş 15.000 TL olarak belirlenirken, günlük en düşük ücret ise 515 TL oldu. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çalışanlara müjdeli haberi verdi ve nisan ayı içinde tüm ödemelerin yapılacağını duyurdu. Bu haber, Kartepe Belediyesi çalışanları için oldukça sevindirici oldu. Bu toplu sözleşme görüşmelerinde alınan kararlar, çalışanların haklarının korunması ve maaşlarının artırılması açısından önemli bir adım olmuştur. Bu kararlar, çalışanların işlerinde daha mutlu ve motive olmalarına yardımcı olacak ve belediyenin verimliliğini artıracaktır. Ayrıca, bayram ikramiyesi ödemesi gibi sosyal hakların da verilmesi, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve işlerine daha bağlı olmalarına katkı sağlayacaktır. Bu uygulamaların diğer işverenlere de örnek olması, çalışanların haklarının korunması ve iyileştirilmesi açısından önemlidir.