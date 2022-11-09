Asgari ücretliye yıl sonu ikramiyesi: Aralık ayında tek seferde 2.804 TL verilecek

Kamuda işçi olarak çalışan kişilere yılın belli dönemlerinde ilave tediye ödemesi yapılmaktadır. Resmi Gazete’de daha önce yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile işçi, memur, personel ve binlerce taşeron işçi ilave tediye ödemesinden yararlanabilecekler. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesine ilişkin karar, 24 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçenlere, maaşlarına göre 52 günlük ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler yılın ilk 6 ayı için 26 günlük, ikinci 6 ayı için ise yine 26 gün olmak üzere toplam 52 günlük ödeniyor.
Aralık ayında hesaplara yatırılacak
İlave tediye ödemesi, devlet memurları kanununda yer alan bir ikramiye ve çalışan personele her yıl için bir aylık ikramiye şeklinde ödeniyor. Kadroya geçen tüm taşeron işçiler bu ödemeden yararlanabiliyor. Tediye ödemelerinin ilki ocak ayında, ikincisi ise Nisan ayında yapılmıştı. Yılın ikinci yarısı için ilk taksit Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Bir sonraki ödeme ise 16 Aralık 2022 günü ödenecek. Böylelikle asgari ücret ile çalışan bir işçi en az 2 bin 804 TL tediye ödemesi alabilecek. Ödemeler çalışanın maaşına göre artmakla birlikte bu yıl için en düşük ikramiye tutarı brüt 8 bin 673 lira olarak belirlendi.