Asgari ücretliye yıl sonu ikramiyesi: Aralık ayında tek seferde 2.804 TL verilecek







Aralık ayında hesaplara yatırılacak







2 bin 804 TL ila 5 bin 200 TL arasında ödenecek

Kamuda işçi olarak çalışan kişilere yılın belli dönemlerinde ilave tediye ödemesi yapılmaktadır. Resmi Gazete’de daha önce yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile işçi, memur, personel ve binlerce taşeron işçi ilave tediye ödemesinden yararlanabilecekler. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesine ilişkin karar, 24 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçenlere, maaşlarına göre 52 günlük ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler yılın ilk 6 ayı için 26 günlük, ikinci 6 ayı için ise yine 26 gün olmak üzere toplam 52 günlük ödeniyor.İlave tediye ödemesi, devlet memurları kanununda yer alan bir ikramiye ve çalışan personele her yıl için bir aylık ikramiye şeklinde ödeniyor. Kadroya geçen tüm taşeron işçiler bu ödemeden yararlanabiliyor. Tediye ödemelerinin ilki ocak ayında, ikincisi ise Nisan ayında yapılmıştı. Yılın ikinci yarısı için ilk taksit Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Bir sonraki ödeme ise 16 Aralık 2022 günü ödenecek. Böylelikle asgari ücret ile çalışan bir işçi en az 2 bin 804 TL tediye ödemesi alabilecek. Ödemeler çalışanın maaşına göre artmakla birlikte bu yıl için en düşük ikramiye tutarı brüt 8 bin 673 lira olarak belirlendi.Brüt ücret üzerinden belirlenen tediye ödemeleri için alınacak ikramiye tutarı, çalışanın maaşına göre artıyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam sonrasında tediye ödemeleri yeniden belirlendi. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretliye ödenen ilave tediye tutarı 2 bin 168 lira olurken, Temmuz zammı ile tutar 2 bin 804 liraya yükseldi. Brüt asgari ücret 6 bin 471 TL olduğunda, 13 günlük ücret 2 bin 804 liraya tekabül ediyor. İlave tediyede de 13 günlük brüt ücret baz alındığı için yapılacak ikramiye tutarı da buna göre olacak. Nisan ayında 2 bin 168 TL alan bir işçi, Aralık ayında 2 bin 804 TL ilave tediye ödemesi alacak. Ödemeler 16 Aralık 2022 tarihinde hesaplara yatırılmaya başlayacak.