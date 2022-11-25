EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 10:38

Asgari ücrette 4'lü formül! Üst sınır belirlendi: En fazla bu kadar olacak! Bekar bir çalışan...

Asgari ücret ile ilgili kulislerden rakamlar gelmeye devam ediyor. Asgari ücret için üst sınır belli olurken 4 farklı oran gündemde. Ocak 2023 asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı haberimizde.

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 10:38
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Asgari ücrette 4'lü formül! Üst sınır belirlendi: En fazla bu kadar olacak! Bekar bir çalışan...


Türkiye’de asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişi bulunuyor. Asgari ücret yalnızca bu maaşla çalışan kişileri değil, asgari ücret üzerinden yapılan devlet yardımlarını da etkiliyor. Yeni yıl yaklaşırken asgari ücrete ne kadar zam geleceği en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. 2022 yılında iki kez zam gören asgari ücret ile ilgili birçok teori bulunuyor.

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak zam için Ocak ayını bekliyor. Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantılarının ardından belirlenerek kamuoyuna duyuruluyor. Toplantı henüz gerçekleşmedi ancak kulislerde konuşulan birçok rakam bulunuyor. Şu an asgari ücretin 7 bin 500 lira ila 10 bin TL arasında olacağı düşünülürken yeni hesaplama tüm bilinenleri değiştirdi.

Asgari ücrette 4’lü formül!



Asgari ücret zammının belirlenmesi konusunda 4 farklı senaryo üzerinde çalışılıyor. İlk olarak Ocak ayında asgari ücrete yüzde 24 ila 55 arasında zam yapılması konuşuldu. Asgari ücrete yüzde 24 oranında zam yapılırsa Ocak ayında maaşlar 6 bin 800 lira olacak. Yüzde 40’ oranında zam yapılırsa 7 bin 700 lira, yüzde 47 yapılırsa 8 bin 85 lira, üst sınır olan yüzde 55 oranında yapılırsa yeni yılda asgari ücret 8 bin 500 lira olacak.

Fakat ortaya çıkan bu rakamlar bekar bir çalışanın asgari geçim maliyetlerinin altında kalıyor. Verilere göre, bekar bir çalışanın asgari yaşam maliyeti 9 bin 705 lira oluyor. Bunun çok küçük bir bölümü gıda harcamalarına ayrılırken, 7 bin 763 liralık bölümü ise kira, giyim ve ulaşım harcamalarına gidiyor.

İşverene maliyeti artıyor

Şu an üst sınır olan 8 bin 500 liranın yeni asgari ücret olması durumunda bunun işverene maliyeti 11 bin 750 lira oluyor. Yüzde 55’lik zam sonrasında maaşlar her ne kadar asgari geçimin altında kalsa da işverene maliyeti 10 bin liranın üzerine çıkıyor. Asgari ücrete yapılan zam vatandaşların maliyetlerini karşılamıyor ancak şimdiden birçok işveren yeni zamdan korkarak işçi çıkarmaya hazırlanıyor.

Asgari ücret zammı ile ilgili nihai sonuç Aralık ayı sonunda tamamlanan toplantılar sonrasında belli olacak. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücretin Ocak 2023’te ne kadar olacağını öğrenmek için kısa bir süre kaldı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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