Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal: İşte yeni rakam

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle asgari ücret tartışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi açıklandı. Milyonlarca çalışan bu toplantıdan çıkacak sonuca odaklanırken kulislerde konuşulanlar ve vatandaşın beklentileri değişiklik gösteriyor. Asgari ücretli çalışanlar dahil olmak üzere yeni yıldaki maaşlar enflasyon oranları baz alınarak belirlenecek.
Asgari ücret ne kadar olacak?Asgari ücret geçtiğimiz yılın kasım ayında 2 bin 852 lira olarak uygulanıyordu. Yılın sonunda başlayan hayat pahalılığı ve enflasyon rakamlarının yükselmesi nedeniyle yeni yılda asgari ücrete yüzde 50 zam kararı alınarak 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. Ancak enflasyon verilerinin her geçen ay yükselmesi nedeniyle hükümet Temmuz ayında yeniden zam yapmak durumunda kaldı.
Temmuz ayında yapılan açıklama ile asgari ücret bir kez daha zam yapılarak 5 bin 500 liraya yükseltildi. Yılın son 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 TL olarak ödeniyor. Aralık ayında ise asgari ücrete yeni bir zam yapılacak. Son 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak zam oranının yüzde 40 ila 50 arasında olması bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde asgari ücretin 8 bin TL üzerine çıkması garantilenmiş olacak. Konuya ilişkin açıklama Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz’dan geldi.