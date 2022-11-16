EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 14:32

Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal: İşte yeni rakam

Asgari ücret belirleme toplantıları öncesi yeni bir açıklama geldi. Herkesi üzen açıklama ile asgari ücrete gelecek zam miktarı açıklandı.

EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 14:32
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Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal: İşte yeni rakam


Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle asgari ücret tartışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi açıklandı. Milyonlarca çalışan bu toplantıdan çıkacak sonuca odaklanırken kulislerde konuşulanlar ve vatandaşın beklentileri değişiklik gösteriyor. Asgari ücretli çalışanlar dahil olmak üzere yeni yıldaki maaşlar enflasyon oranları baz alınarak belirlenecek.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret geçtiğimiz yılın kasım ayında 2 bin 852 lira olarak uygulanıyordu. Yılın sonunda başlayan hayat pahalılığı ve enflasyon rakamlarının yükselmesi nedeniyle yeni yılda asgari ücrete yüzde 50 zam kararı alınarak 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. Ancak enflasyon verilerinin her geçen ay yükselmesi nedeniyle hükümet Temmuz ayında yeniden zam yapmak durumunda kaldı.



Temmuz ayında yapılan açıklama ile asgari ücret bir kez daha zam yapılarak 5 bin 500 liraya yükseltildi. Yılın son 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 TL olarak ödeniyor.

Aralık ayında ise asgari ücrete yeni bir zam yapılacak. Son 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak zam oranının yüzde 40 ila 50 arasında olması bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde asgari ücretin 8 bin TL üzerine çıkması garantilenmiş olacak. Konuya ilişkin açıklama Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz’dan geldi.

Beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal

Yılmaz, hükümetin 6 aylık enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 18 olduğunun altını çizerek yıl sonu enflasyonunun yüzde 67 olarak gelmesini beklediğini belirtti. Enflasyon rakamlarına göre artacak asgari ücret için yüzde 25’lik bir zam yapılacağını ifade ederek, yeni asgari ücretin 7 bin TL civarlarında olabileceğini dile getirdi.

Asgari ücretin 9 bin TL’ye çıkmasının mümkün olmadığını belirterek, sanayi ve ihracatçı tarafında sıkıntı olduğunu, asgari ücretin bu rakamlara çıkmasına tepkilerin büyük olacağını söyledi. Asgari ücretin 7 bin 500 liraya çıkartılması halinde dahi yüzde 25-30’luk bir artış yapılmış olacağının altını çizerek, devletin emeklilere daha yüksek maaş verebileceğini kaydetti.

Yılmaz, maaşlara yüzde 30 oranında zam da yapılsa ilk 6 ayda bu rakamın eriyeceğini de sözlerine ekledi. Asgari ücretin ne kadar olacağı ise Aralık ayında ilki gerçekleştirilecek Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantılarının ardından belirlenecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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