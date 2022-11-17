EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 23:05

Asgari ücrette çifte formül! 2023 rakamı netleşiyor: En kötü senaryoda bile bu rakama yükselecek!

Aralık ayı öncesi asgari ücret zammıyla ilgili kulis konuşmaları başladı. Asgari ücrette çifte zam formülü kulislerin masasında yer alırken en kötü senaryoda asgari ücretin yükseleceği rakam açıklandı.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 23:05
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Asgari ücrette çifte formül! 2023 rakamı netleşiyor: En kötü senaryoda bile bu rakama yükselecek!


Asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı sorusu ülke gündeminin ilk konularından biri oluyor. 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan refah seviyelerinin bir nebze olsun artması ve daha rahat geçinebilmek için asgari ücrete yüksek oranda zam yapılmasını bekliyor. Asgari ücret ile ilgili net rakam Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısından sonra ortaya çıkacak. Ancak bu toplantıdan önce birçok isim yeni rakam ile ilgili açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda bu kez asgari ücret için çok farklı bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları vatandaşa güven verirken beraberinde yüksek zam miktarını da getirdi.

Asgari ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak iddiası



2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Aralık ayında Asgari Ücret Belirleme Komisyonu bir araya gelecek. Enflasyon rakamlarının baz alındığı asgari ücret için ilk 4 aylık veriler şekillendi. Bu veriler aynı zamanda hem memur hem de emekli maaşları için önem arz ediyor.

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin konuşulanlara göre yüzde 40 ila 75 arasında zam yapılması bekleniyor. Yani asgari ücret en kötü senaryoya göre 7 bin 500 liraya, en iyi senaryoya göre ise 10 bin TL’ye yükselebilir. Bunun yanında bir de asgari ücret için refah payı eklenmesi de söz konusu. Eğer asgari ücrete zamma ek olarak bir de refah payı eklenirse yüzde 50’lik artış ile asgari ücretin 8 bin 250 lira olması bekleniyor.

Bir yılda iki zam gelebilir

Vatandaşların alım gücünü artırmak için bu yıl Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmıştı. Normal şartlarda asgari ücret yılda bir kez zamlanıyor ve bu zam Aralık ayı sonunda gerçekleşiyor. Ancak yüksek enflasyon rakamları nedeniyle 2023 yılında yine iki kez zam uygulanması da söz konusu olabilir. Asgari ücretin bir anda büyük bir zamla 10 bin TL’ye çıkarılması ihtimali zayıf görülüyor ancak yılın ilk yarısında 8 bin – 8 bin 500 TL’ye kadar çıkarılması, ikinci yarısında da 10 bin TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Asgari ücret ile ilgili birçok teori bulunsa da nihai karar Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’ndan çıkan karar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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