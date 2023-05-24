Asgari ücrette flaş karar: Tarihin rekoru kırılacak! Masadaki Temmuz asgari ücreti ile çalışan bayram edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücret ve çalışanların maaşlarıyla ilgili düzenlemeler yapılacağı haberleri son dakika
gelişmeleri arasında yer alıyor. Temmuz zammıyla birlikte asgari ücretin yükseltilmesi ve vergi düzenlemesiyle bütün çalışanların alım gücünün artırılması planlanıyor. Bu düzenlemelerin milli gelir üzerindeki artışları daha homojen bir şekilde vatandaşa yansıtması hedefleniyor. Başkan Erdoğan, refah payı ve enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını belirtirken, bu şekilde alım gücünün yükseleceğini vurguladı. Özellikle ihracat yönlü büyüme stratejisiyle Türkiye'nin milli gelirindeki artışın daha dengeli bir şekilde tabana yayılacağı ifade ediliyor.
Enflasyonu baskılayıcı tedbirlerin alınacağı ve sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemelerin yapılacağı da haberler
arasında yer alıyor. Ayrıca, enflasyonun düşürülmesi ve alım gücünün artırılması amacıyla atılacak adımlarla 2 yıl içinde enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi hedefleniyor.
ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA TABLOLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni düzenlemeler yapılması talimatını vererek, artan milli gelir artışlarını tabana yaymayı hedeflemektedir. Bu düzenlemeler, asgari ücret, emekli maaşları ve memurların maaşlarını da içeren hemen her kesimin alım gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı önce 3.500 TL olarak uygulanmış, daha sonra 5.500 TL'ye yükseltilmiş ve son düzeltmeyle 7.500 TL'ye çıkarılmıştır. Emekli ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54,7 artarak net 8.506 TL'ye yükselmiştir. Bu zam oranı, döviz bazında da rekor seviyeye ulaşmıştır. Ocak 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 14,6, memurlar için ise yüzde 13,52 olmuştur. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu zamlar Temmuz 2022'de yüzde 30'a yükseltilmiştir. Asgari ücret ise Temmuz 2022'de yaklaşık yüzde 30 artarak net 5.500,35 TL olmuştur. Ayrıca, Temmuz sonrasında asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanmış ve işverene toplam maliyeti bir işçi için 7.603,43 TL olmuştur. Vergi ayarlamalarıyla birlikte çalışanların maaşlarına yapılan düzenlemelerle alım gücünün artırılması da hedeflenmektedir. TÜRK-İŞ ve TİSK'in görüşleri alınarak işçi ve işveren tarafını temsil eden taslak çalışmalar yapılmaktadır. Nisan ayı enflasyon verisiyle 4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak belirlenmiştir. Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılmış olup, işçinin yanı sıra işverenin de elini rahatlatan bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenlemelerin detayları ve uygulama takvimi hakkında daha fazla bilgiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarından ve resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.