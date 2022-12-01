Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli öneri!

Komisyonun asgari ücreti belirleme takvimi yayınlanırken asgari ücret zammı için geri sayım da başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,m asgari ücret görüşmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir göüşme gerçekleştirdi. Toplantının hemen ardından bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret tespit komisyonun ilk olarak 7 Aralık saat 14:00'da toplanacağını bildiriken ikinici toplantının ise 14 Aralık saat 14:00'da gerçekleştirileceğini söyledi.
TİSK'TEN EYT HAKKINDA 3 ÖNEMLİ ÖNERİ
Bugün Bakan Vedat Bilgin ile bir araya gelen Türkiye İşverenler Federasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, hem EYT hakkında hem de asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Akkol, “Ülkemizde istihdam ve çalışma arkadaşlarımızın daha yüksek gelir elde etmesi için iş rekabeti çok önemli bir konu” dedi. Bakanlığa EYT konusunda 3 öneri sunduklarını açıklayan TİSK Başkanı Akkol, İşverenlerin EYT konusunu yalnız bırakmayacaklarının müjdesini aldıklarını söyledi. Akkol, açıklamasında şunları kaydetti: “Öncelikle emekli olup çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın SGK primleri ve işveren giderleri artıyor. TİSK bir anket başlattı. EYT'de çalışan insanların %80'den fazlası profesyonel hayatlarına devam etmek istiyor. İşverenler de istihdam ilişkisini büyük ölçüde sürdürmek istemektedir. Orada bir ahenk var. Bu uyumun bozulmamasını istiyoruz. Emekli ve emekli olmayarak çalışmaya devam edenler arasındaki prim farkı ortadan kalkacaktır. İstihdam ilişkisi, işverene hiçbir ek maliyet getirmeden devam edecektir. Sayın Bakanımızdan bununla ilgili güzel bir haber aldık. Emekli olup aktif hayatına devam etmek isteyen kişiler için oldukça değerlidir.