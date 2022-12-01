GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 17:21

Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli öneri!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda asgari ücreti belirleyecek komisyonun çalışma takviminin belirleneceği toplantı başladı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin başkanlıkı ederken TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Toplantı öncesi konuşan TİSK Başkanı Akkol, EYT ile ilgili 3 işveren teklifini anlattı. Kıdem tazminatı paketi hakkında konuşan Akkol, "Bakanımız az önce güzel bir haber verdi" dedi.

GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 17:21
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli öneri!


Komisyonun asgari ücreti belirleme takvimi yayınlanırken asgari ücret zammı için geri sayım da başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,m asgari ücret görüşmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir göüşme gerçekleştirdi.

Toplantının hemen ardından bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret tespit komisyonun ilk olarak 7 Aralık saat 14:00'da toplanacağını bildiriken ikinici toplantının ise 14 Aralık saat 14:00'da gerçekleştirileceğini söyledi.

TİSK'TEN EYT HAKKINDA 3 ÖNEMLİ ÖNERİ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol



Bugün Bakan Vedat Bilgin ile bir araya gelen Türkiye İşverenler Federasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, hem EYT hakkında hem de asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Akkol, “Ülkemizde istihdam ve çalışma arkadaşlarımızın daha yüksek gelir elde etmesi için iş rekabeti çok önemli bir konu” dedi. Bakanlığa EYT konusunda 3 öneri sunduklarını açıklayan TİSK Başkanı Akkol, İşverenlerin EYT konusunu yalnız bırakmayacaklarının müjdesini aldıklarını söyledi.

Akkol, açıklamasında şunları kaydetti:

“Öncelikle emekli olup çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın SGK primleri ve işveren giderleri artıyor. TİSK bir anket başlattı. EYT'de çalışan insanların %80'den fazlası profesyonel hayatlarına devam etmek istiyor. İşverenler de istihdam ilişkisini büyük ölçüde sürdürmek istemektedir. Orada bir ahenk var. Bu uyumun bozulmamasını istiyoruz.

Emekli ve emekli olmayarak çalışmaya devam edenler arasındaki prim farkı ortadan kalkacaktır. İstihdam ilişkisi, işverene hiçbir ek maliyet getirmeden devam edecektir. Sayın Bakanımızdan bununla ilgili güzel bir haber aldık. Emekli olup aktif hayatına devam etmek isteyen kişiler için oldukça değerlidir.

DESTEK İŞGÜCÜ DESTEK İÇİN MAKUL FAİZ FAİZ KREDİSİ

İkincisi, emekli olmak üzere olan çalışanlar aynı zamanda emekli olursa ciddi mali kaynaklar oluşacaktır. Bakanımız KGF'den düşük faizli kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağının müjdesini verdi. Sahipleri çok uygun kredi faiz oranları ile desteklenecektir. Dolayısıyla bu alanda kıdem tazminatı çalışana ait olacaktır. Bakanımız (Vedat Bilgin) Maliye ve Hazine Bakanımızın da sürece çok destek olduğunu söyledi. Üçüncü sorun ise yüzlerce kişinin bir anda emekli olması durumunda üretimi ve ihracatı etkileyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızı cezalandırmadan planın bir parçası olarak emekliliği organize etmeliyiz. Bunları sayın bakanımıza ilettik."

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANMASI

Asgari ücretle ilgili olarak Akkol, “Son iki asgari ücretin üçlü süreciyle ilgileniyoruz. Genel anlaşma devam etmeli” dedi ve işverenler olarak istikrarlı ve dengeli bir asgari ücretten sorumlu olacaklarını da sözlerine ekledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı! Cezası 1.152 lira
Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı! Cezası 1.152 lira
Son Haberler
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi!...
Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay, tuvalet kağıdı, peynir, tereyağında yüzde 40 indirim!
Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay,...
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim...
1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten geçirildi..
1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten...
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de...
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel...
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı...
Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi: Altın borcu olan kara kara düşünüyor
Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi:...
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi! Esprili paylaşım herkesi güldürdü
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi!...
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün...
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika...
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi!...
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında...
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli...
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites!...