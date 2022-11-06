Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Milyonların yüzünü güldürecek asgari ücret açıklaması AK Partili Numan Kurtulmuş'tan geldi







"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK GELİŞME YAŞANACAK"







EYT AÇIKLAMASI ÇALIŞMA BAKANINDAN GELECEK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayında gündemle ilgili değerlendirmeler yaptı. Tahıl anlaşmasından uyuşturucu iftiralarına kadar birçok konuya değinen Kurtulmuş, asgari ücret zammıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.Başkent Kulisi isimli programda ekonomiyle ilgili açıklamalar yapan Kurtulmuş, "Şüphesiz ekonomideki gelişmeleri defaatle konuştuk. Seçimdeki birinci madde ekonomi. Ancak vatandaşımız şunu da gördü. Ekonomide içsel faktörlerden çok pandemi, savaşlar dolayısıyla mal ve hizmetlerdeki artış yaşandı. İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak. TOKİ'nin sosyal konut projesini tam da konut projesi olmasının yanında sosyal bir projedir. Seçim dönemine daha düşük bir enflasyonla gidilmesi hedefleniyor." sözlerini kullandı.EYT konusuna dair de konuşan Numan Kurtulmuş, "Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir şey yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT'yi de Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Olmayacak duaya amin demeyiz. Mali disiplin konusunda disiplini korumaya devam ediyoruz. Kopenhag kriterlerinin altında tutmaya çalışıyoruz." dedi.