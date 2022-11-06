AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayında gündemle ilgili değerlendirmeler yaptı. Tahıl anlaşmasından uyuşturucu iftiralarına kadar birçok konuya değinen Kurtulmuş, asgari ücret zammıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.
EKONOMİ
06 Kasım 2022 - 18:38
Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Milyonların yüzünü güldürecek asgari ücret açıklaması AK Partili Numan Kurtulmuş'tan geldi
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği yeni asgari ücret zammıyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan yeni bir açıklama geldi. Alım gücünün artacağı bir gelişme yaşanacağını vurgulayan Kurtulmuş'un açıklamaları haberimizde...
EKONOMİ
06 Kasım 2022 - 18:38
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