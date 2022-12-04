Asgari ücrette ikili enflasyon hesabı! Taban ve tavan rakamları belirlendi: Yıl sonu enflasyonuna göre...







Asgari ücret için ikili formül masada!







Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ederken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun takvimi netleşti. Aralık ayında yapılacak 3 toplantı sonrasında yeni asgari ücret belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde ‘enflasyon’ açıklaması yapmış ve akıllara asgari ücrette iki formülü getirmişti. Açıklamalar doğrultusunda asgari ücrete yapılacak yeni zam oranı temmuz ayında uygulanan zam ya da yıllık enflasyon baz alınarak belirlenecek.Asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye’nin gözü bu zamma odaklanmışken Bakan Bilgin’in ‘enflasyona ezdirmeyeceğiz’ şeklinde açıklama yapması akıllara iki formülü getirdi. Ayrıca TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu ve bunun altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini dile getirmişti. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 65-70 aralığında olması nedeniyle eğer ki asgari ücret yıllık enflasyona göre belirlenirse yeni asgari ücret 9 bin 350 liraya yükselecek. Masadaki ikinci formül ise temmuz ayındaki artışın yıllık enflasyona tamamlanması şeklinde olacak. Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Bu durumda zam oranı yıl sonu enflasyonuna denk getirilirse zam oranı yüzde 35 ila 40 arasında olacak. Bu rakama da 10 puanlık refah payının da eklenmesiyle zam oranının yüzde 50’yi bulması bekleniyor. Bu ihtimallerden biri gerçekleşirse asgari ücretin 8 bin lira ila 9 bin 350 lira arasında olması bekleniyor. Bakanlık tarafından yürütülen anket sonuçlarına göre asgari ücretin 8 bin lira civarında olacağı da konuşuluyor. Yeni asgari ücret Aralık ayı sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıları sonrasında kesinleşecek.