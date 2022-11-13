Asgari ücrette kulis rakamı! Yüzde 50 zamla o rakama ulaşacak

Kasım ayının son haftalarıyla birlikte yaklaşan Aralık ayı büyük bir önem kazandı. Aralık ayı için hükümetin çalışmaları ve vatandaşın birçok beklentisi bulunuyor. Bunlardan en önemli olanı ise milyonlarca kişiyi kapsayan asgari ücret zammı olacak. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun Aralık ayında gerçekleştireceği 4 toplantı sonrasında 2023 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek. Asgari ücrete ilişkin kulislerde birçok rakam konuşuluyor. Vatandaşın beklentisi artan hayat pahalılığı nedeniyle oldukça yüksek iken hükümet tarafından da enflasyon oranının üstünde bir artış yapılacağının sinyalleri verilmişti.
Kasım ve Aralık ayları önemli
Asgari ücret belirlenirken göz önünde bulundurulan ilk veri son 6 aylık enflasyon rakamı oluyor. Bilindiği üzere 2022 yılında asgari ücret yüzde 50’lik artışla 4 bin 250 liraya yükseltilmişti. Ancak hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon rakamları nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kararı alınarak yüzde 25 daha zam uygulanmış ve 5 bin 500 TL yapılmıştı. Son 4 aylık enflasyon rakamları netleşirken şimdi gözler Kasım ve Aralık ayının enflasyon rakamlarına dikildi. Bunun yanı sıra işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek gerçekleştirecekleri görüşmeler de önem taşıyor.