EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 12:18

Asgari ücrette kulis rakamı! Yüzde 50 zamla o rakama ulaşacak

Asgari ücret zammı için kulis rakamı geldi. Yüzde 50'lik zam beklentisiyle 2023 Ocak asgari ücreti o rakam olabilir.

EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 12:18
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Asgari ücrette kulis rakamı! Yüzde 50 zamla o rakama ulaşacak


Kasım ayının son haftalarıyla birlikte yaklaşan Aralık ayı büyük bir önem kazandı. Aralık ayı için hükümetin çalışmaları ve vatandaşın birçok beklentisi bulunuyor. Bunlardan en önemli olanı ise milyonlarca kişiyi kapsayan asgari ücret zammı olacak. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun Aralık ayında gerçekleştireceği 4 toplantı sonrasında 2023 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

Asgari ücrete ilişkin kulislerde birçok rakam konuşuluyor. Vatandaşın beklentisi artan hayat pahalılığı nedeniyle oldukça yüksek iken hükümet tarafından da enflasyon oranının üstünde bir artış yapılacağının sinyalleri verilmişti.

Kasım ve Aralık ayları önemli



Asgari ücret belirlenirken göz önünde bulundurulan ilk veri son 6 aylık enflasyon rakamı oluyor. Bilindiği üzere 2022 yılında asgari ücret yüzde 50’lik artışla 4 bin 250 liraya yükseltilmişti. Ancak hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon rakamları nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kararı alınarak yüzde 25 daha zam uygulanmış ve 5 bin 500 TL yapılmıştı.

Son 4 aylık enflasyon rakamları netleşirken şimdi gözler Kasım ve Aralık ayının enflasyon rakamlarına dikildi. Bunun yanı sıra işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek gerçekleştirecekleri görüşmeler de önem taşıyor.

Asgari ücret için kulis rakamları!

Asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili birçok fikir ortaya atılıyor. Kulislerde 7 bin 300 lira ila 8 bin 250 lira arasındaki rakamlar baskın gelse de vatandaşlar bu rakamların çok daha üstünde bir zam talebinde bulunuyor. Vatandaşların beklentisi 9 bin ila 10 bin TL olma yönünde ancak hükümetin bu beklentiye sıcak bakıp bakmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Yılın son iki ayında da enflasyon oranlarının beklenenden üstte gelmesi durumunda asgari ücrete en az yüzde 50 oranında zam yapılması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması durumunda 5 bin 500 lira olan rakamın 8 bin 250 TL’ye yükselmesi söz konusu olabilecek.

8 bin rakamını güçlendiren nokta ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Bakanların “ vatandaşlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz “ söylemi oluyor. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir artış beklenirken nihai sonuç Aralık ayı sonunda Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’ndan gelecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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