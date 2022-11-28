Asgari ücrette masadaki rakam sızdı! Temmuz'da yeni zammı konuşacağız diyerek açıkladı!

Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak asgari ücret için masada birçok fikir bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına kısa bir süre kala Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan asgari ücret açıklaması geldi. Ülkemizde her yıl aralık ayında yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını belirlemek için komisyon toplanıyor. 2022 yılında asgari ücret ilk olarak 4 bin 253 liraya yükseltilmiş ardından da ara zam kararı alınarak 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun toplantıları ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uygulanacak zam oranını açıklayacak.
O tarihe dikkat!
Asgari ücret zammı için Aralık ayı büyük önem teşkil ediyor. İlk olarak 5 Aralık’ta TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamı belirleyici etkenlerden biri olacak. Bu açıklama sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek ve 4 toplantı düzenleyecek. Toplantılar sonucunda enflasyon rakamları da dikkate alınarak zam uygulanacak.