Asgari ücrette masadaki rakam sızdı! Temmuz'da yeni zammı konuşacağız diyerek açıkladı!







O tarihe dikkat!







Yüzde 50 zam ile 8 bin 250 TL!

Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak asgari ücret için masada birçok fikir bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına kısa bir süre kala Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan asgari ücret açıklaması geldi. Ülkemizde her yıl aralık ayında yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını belirlemek için komisyon toplanıyor. 2022 yılında asgari ücret ilk olarak 4 bin 253 liraya yükseltilmiş ardından da ara zam kararı alınarak 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun toplantıları ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uygulanacak zam oranını açıklayacak.Asgari ücret zammı için Aralık ayı büyük önem teşkil ediyor. İlk olarak 5 Aralık’ta TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamı belirleyici etkenlerden biri olacak. Bu açıklama sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek ve 4 toplantı düzenleyecek. Toplantılar sonucunda enflasyon rakamları da dikkate alınarak zam uygulanacak.Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için masadaki zam oranlarını açıkladı. Aralık ayında ilk görüşmelerin yapılacağını ve toplam 4 görüşme sonunda yeni asgari ücret hakkında karar verileceğini söyledi. Asgari ücret için tarafların standart bir görüşü benimseyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi: “ Hem işçi tarafı hem de işveren tarafı yüzde 50 zam oranını makul bulacak. Bu yönde karar alınırsa asgari ücret 2023’te 5 bin 500 TL’den 8 bin 250 TL’ye yükselmiş olacak “ ifadelerini kullandı. Asgari ücretin 8 bin 250 lira olması halinde de ihtiyaçları karşılamayacağına işaret eden Erdursun, Mart ve Nisan ayı geldiğinde Temmuz ayında yeniden asgari ücret zammı yapılıp yapılmayacağının gündeme geleceğini ifade etti.