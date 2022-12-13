Asgari ücrette yeni rakam netlik kazanıyor. Kulislerde P'lik bir zam geleceği konuşuluyor

Milyonların gözü asgari ücret zammına çevrildi. Birçok ücreti etkileyen asgari ücret zammının ne oranda olacağı konusunda birçok duyum ve tespit var. Ankara’da konuşulan en son rakamın 8250 tl olduğu yani yüzde 50 gibi bir artışa tekabül edeceği iddia edildi. Mevcut enflasyon ve kur farkları kaynaklı çalışanları ezdirmemeye yönelik bir hedefi olan hükümetin yüzde 50’i aşağısı bir zammı düşünmediği bir ihtimal daha üstüne çıkabileceği de konuşulan duyumlar arasında. Yaklaşık 443 dolar olması beklenen yeni asgari ücretin alım gücü ve fiyat dengesine nasıl etki edeceği de merak ediliyor. Yukarı yönlü kur hareketinin olmasını engelleyerek alım gücünü güçlü seviyelerde tutmayı amaçlayan hükümetin asgari ücret belirlenmesi sonrasında bu konuya hassasiyet göstereceği konuşuluyor.

