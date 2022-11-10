Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor

Asgari ücretin 2023 yılına kadar uygulanması için çalışmalar hızlandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı beklenti anketi yayınladı. Ücret artışlarında odak noktası enflasyon + sosyal paylaşımlar olurken, nihai artış oranı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin çoğunluğunun 5'inin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında belirlenecek. Yeni asgari ücrete yönelik ilk adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılına kadar işçi, işveren ve kamuoyunun asgari ücretle ilgili beklentilerini belirlemek için özel bir çalışma başlattı.
İŞÇİLERE VE İŞVERENLERE SORULACAK
2023'te yürürlüğe girecek olan ücrette, Türkiye'nin her yerinde hem işçileri hem de küçük ve orta ölçekli ve büyük şirketleri kapsayacak şekilde bir anket yapılacak. Ankete katılan işçilere aylık ne kadar gelir elde edebilecekleri ve işverenlerin işçilere ne kadar ödeme yapabilecekleri sorulacak. Çalışmanın sonuçları Asgari Ücret Tespit Komitesi'ne sunulacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komitesi'nde Türk-İş, TİSK ve hükümet temsilcilerinden 15 kişi bulunacakken, komite Aralık ayı sonuna kadar 4 toplantı yapacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kilit bir girdi olan enflasyon rakamları belirleyici olacak. Halkın beklentisi ise, enflasyon rakamına bir miktar refah eklenmesi..