EKONOMİ
10 Kasım 2022 - 13:29

Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor

Yeni yılda asgari ücretin ne olacağı merakla beklenirken asgari ücret için kimileri 7500 TL tahmin ediyor kimileri de 9500 TL ve üzerini söylüyor. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirleyeceği asgari ücret için uzmanların son tahminlerinde ise 7,500- 8000 TL arası bir rakam konuşuluyor.

EKONOMİ
10 Kasım 2022 - 13:29
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Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor


Asgari ücretin 2023 yılına kadar uygulanması için çalışmalar hızlandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı beklenti anketi yayınladı. Ücret artışlarında odak noktası enflasyon + sosyal paylaşımlar olurken, nihai artış oranı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin çoğunluğunun 5'inin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında belirlenecek.

Yeni asgari ücrete yönelik ilk adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılına kadar işçi, işveren ve kamuoyunun asgari ücretle ilgili beklentilerini belirlemek için özel bir çalışma başlattı.

İŞÇİLERE VE İŞVERENLERE SORULACAK

Asgari ücretteki son tahmin



2023'te yürürlüğe girecek olan ücrette, Türkiye'nin her yerinde hem işçileri hem de küçük ve orta ölçekli ve büyük şirketleri kapsayacak şekilde bir anket yapılacak. Ankete katılan işçilere aylık ne kadar gelir elde edebilecekleri ve işverenlerin işçilere ne kadar ödeme yapabilecekleri sorulacak.

Çalışmanın sonuçları Asgari Ücret Tespit Komitesi'ne sunulacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komitesi'nde Türk-İş, TİSK ve hükümet temsilcilerinden 15 kişi bulunacakken, komite Aralık ayı sonuna kadar 4 toplantı yapacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kilit bir girdi olan enflasyon rakamları belirleyici olacak. Halkın beklentisi ise, enflasyon rakamına bir miktar refah eklenmesi..

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

2021 yılında 2825 TL olan asgari ücret, Ocak 2022'de 4253 TL'ye yükseltilmiştir. Enflasyonun artmasının ardından Temmuz ayında geçici bir yükseltme kararı ile asgari ücret 5,500 TL'ye yükseltilmiştir. Bir önceki yıla göre asgari ücret kümülatif olarak %94,6 oranında artırılmıştır.

Asgari ücret artışına ilişkin çok sayıda rakam açıklandı. Uzmanların hesaplamalarına göre, 2023'te asgari ücretin, enflasyon farkı ve sosyal yardımların payı nedeniyle %40'ın üzerinde bir artışla 7.500 TL ile 8.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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