Finans
25 Temmuz 2022 - 11:31

Asgari ücretten düşük alanlara müjde: Bankalar Birliği'nden tarihi karar!

Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından alınan bir karar, asgari ücretten düşük maaş alanlara müjde niteliğinde geldi. Haciz işlemlerinin iptaliyle ilgili alınan karar üye tüm bankalara tebliğ edildi.

Finans
25 Temmuz 2022 - 11:31
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Asgari ücretten düşük alanlara müjde: Bankalar Birliği'nden tarihi karar!
2022 yılının başında yüzde 50'nin üzerinde uygulanan zam ile birlikte net 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmişti. Fakat, son aylarda görülen konjonktürlerden dolayı da 1 Temmuz tarihinde yeniden düzenleme yapıldı ve asgari ücrete yüzde 29.3’lük ek zam uygulandı.

Son zam ile birlikte asgari ücret net miktarı 5 bin 500 lira olarak belirlenirken, asgari ücret ile geçinen bazı vatandaşların bankalara olan borçları kendilerini yine zor durumda bıraktı. Bankalara olan borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara ilk önce icra takibi arkasından da haciz işlemleri uygulanırken anlaşın derdi katlanarak devam ediyor. Durum aynı zamanda, sosyal yardım desteği alan kişiler içinde benzer sorun olarak tanımlanıyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

"Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden örnek olacak yeni proje"

Tüm bu gelişmeler sonrasında dar gelirli vatandaşlara nefes aldırmak amacıyla yeni bir çalışma başlatan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), ocak ayı içerisinde mesleki tanzim kararını kamuoyuna duyurmuştu. Diğer bankalara da örnek olacak olan yeni projede Katılım Bankaları Birliği’ne üye olan bankaların kendi alacakları çerçevesinde aylık gelirleri asgari ücretin altında kalan borçluların hesapları için herhangi bir haciz işlemi uygulanmayacağı bildirilmişti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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