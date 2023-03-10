ASHB'den zamlı destek ödemesi! O tarihte hesaplara 1.997 TL yatırılacak

Dar gelirli vatandaşlar için düzenlenen sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan hangi ödemelere zam geldi? 65 yaş maaşı ne kadar oldu? Şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
65 YAŞ MAAŞI ŞARTLARIDar gelirli vatandaşlara destek olmak için düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamındaki 65 yaş maaşının miktarı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gelen bilgilere göre maaş zamlarından sonra 6 yaş maaşına da memur zammı oranında artış yapıldı ve 65 yaş maaşı 1.997 TL oldu.
65 yaş maaşından faydalanmak için vatandaşların 65 yaşını doldurmuş olması, SGK aracılığıyla maaş almaması, SGK prim ödemesi yapmaması, muhtaçlık sınırına göre daha az geliri olması gerekiyor. Şartları yerine getiren kişiler başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler 7 Mart tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına geçmeye başladı.