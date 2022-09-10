EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 21:58

ASHB gıda yardımı başvuru şartları neler? ASHB gıda yardımı başlıyor!

Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımları yapılıyor. Aylık olarak yapılan bu ödemelerin detayları merak konusu olurken, gıda yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 'ASHB gıda yardımı başvuru şartları neler?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ASHB gıda yardımı hakkında tüm detaylar..

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 21:58
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ASHB gıda yardımı başvuru şartları neler? ASHB gıda yardımı başlıyor!


ASHB Gıda Yardımı 3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda yardımları gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım dayanışması olarak yapılan gıda yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kimler gıda yardımı alabilir?

3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvence altında bulunmayan muhtaç haneler ile sosyal güvence sahibi olup fakat hane içi kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olan haneler gıda yardımından faydalanabilir.



ASHB gıda yardımı başvuru şartları

e-Devlet üzerinden gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden gıda yardımı başvurusu yapabilmek için 'https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671' linkine tıklamanız gerekiyor. İhtiyaç sahibi aileler aynı zamanda bağlı oldukları illere ait resmi internet sitesinden de gıda yardımı başvurusunda bulunabilirler.

Gıda yardımı ne kadar, kaç gün içinde hesaba yatırılır?

Başvurunuz onaylanırsa gıda yardımı bedeli olan 700 TL aynı gün banka hesabınıza yatırılacaktır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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