ASHB Gıda Yardımı 3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda yardımları gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım dayanışması olarak yapılan gıda yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.
EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 21:58
ASHB gıda yardımı başvuru şartları neler? ASHB gıda yardımı başlıyor!
Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımları yapılıyor. Aylık olarak yapılan bu ödemelerin detayları merak konusu olurken, gıda yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 'ASHB gıda yardımı başvuru şartları neler?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ASHB gıda yardımı hakkında tüm detaylar..
EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 21:58
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