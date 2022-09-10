ASHB gıda yardımı başvuru şartları neler? ASHB gıda yardımı başlıyor!







Kimler gıda yardımı alabilir?







e-Devlet üzerinden gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Gıda yardımı ne kadar, kaç gün içinde hesaba yatırılır?

ASHB Gıda Yardımı 3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda yardımları gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım dayanışması olarak yapılan gıda yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvence altında bulunmayan muhtaç haneler ile sosyal güvence sahibi olup fakat hane içi kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olan haneler gıda yardımından faydalanabilir.E-devlet sistemi üzerinden gıda yardımı başvurusu yapabilmek için 'https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671' linkine tıklamanız gerekiyor. İhtiyaç sahibi aileler aynı zamanda bağlı oldukları illere ait resmi internet sitesinden de gıda yardımı başvurusunda bulunabilirler.Başvurunuz onaylanırsa gıda yardımı bedeli olan 700 TL aynı gün banka hesabınıza yatırılacaktır.