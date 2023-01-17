Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geri ödemesiz yardım duyurusu yapılırken başvuru yapmak isteyenler nasıl ve nereden yapacağını araştırmaya başladı. Düşük gelirli ve geliri olmayan ailelere verilecek olan ödemeler 15 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu ödemeler rahat nefes aldırmaya yardımcı olacak. 15 bin TL yardım ödemesi kimlere verilecek? İşite detaylar...
EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 19:00
ASHB yardım elini uzatıyor! İhtiyaç sahibine tam 15 bin TL ödeme için başvurular devam ediyor! Aile Destek Yardımı için hemen başvurun, paranız her ay hesabınıza yatsın!
Aile Bakanlığı tarafından yardım ödemeleri devam ederken hesaplara geri ödemesiz olarak 15 bin TL yatırılacağı bilgisi verildi. Bakanlık tarafından bu ödeme ilk defa yapılacak. İhtiyaç sahibi ailelerine yapılacak olan ödemeler kimlere verilecek, şartlar nelerdir? sorularının yanıtı haberimizde yer almaktadır.
EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 19:00