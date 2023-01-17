ASHB yardım elini uzatıyor! İhtiyaç sahibine tam 15 bin TL ödeme için başvurular devam ediyor! Aile Destek Yardımı için hemen başvurun, paranız her ay hesabınıza yatsın!







ÖDEMELER 1 YIL DEVAM EDECEK







ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geri ödemesiz yardım duyurusu yapılırken başvuru yapmak isteyenler nasıl ve nereden yapacağını araştırmaya başladı. Düşük gelirli ve geliri olmayan ailelere verilecek olan ödemeler 15 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu ödemeler rahat nefes aldırmaya yardımcı olacak. 15 bin TL yardım ödemesi kimlere verilecek? İşite detaylar...Bakanlık tarafından yapılan Türkiye Aile Destek paketi ödemeleri tam 1 yıl boyunca devam ederken geliri olmayan kişilerin hesaplarına yatırılır. Bu destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için başvurular e devlet üzerinden gerçekleşir. Yardım paketlerine yoğun ilgi olurken ailelerin başvurularıyla beraber her ay sonunda ödemeler tamamlanır.Aile Destek paketi programının içeriğinde verilecek olan ödemeler aylık olarak 1.250 TL ve 2.500 TL arasında değişkenlik gösterir. Ödemeler 12 ay boyunca devam ederken ödeme miktarı ise hane içerisinde yer alan kişi sayısına göre değişkenlik gösterir. Türkiye Aile Destek paketi programı üzerinden başvuru yapmak isteyenler e devlet üzerinden başvurular TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Başvurular kişi bazlı değil hane bazlı olarak gerçekleşir. 12 ay boyunca devam eden aylık ödemeler gelir durumunun değişmesi halinde kesintiye uğranır.