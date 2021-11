Aşı karşıtı olan sevgilisiyle sessiz sedasız ayrıldı!

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı uygulamasına karşı çıkan ve aşı karşıtı gösterilerde sürekli boy gösteren moda tasarımcısı Laura May Gibbs'in uzun süredir devam eden ilişkisi bitti. Avustralyalı oyuncu ve yönetmen Simon Baker, sevgilisinin aşı karşıtlığı nedeniyle Gibbs'den ayrıldı.Herkesin evlenecekler diye beklediği 52 yaşındaki Simon Baker ile sevgilisi Laura May Gibbs, aşkının sürpriz bir şekilde sona ermesi magazin dünyasının en çok konuşulan konusu oldu. Baker'in menajeri, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, ilişkinin bitme neden i olarak Gibbs'in aşı karşıtı protestolara katılması gösterildi.Ünlü moda tasarımcısı Laura May Gibbs, kendine ait bir giyim markasının resmi Instagram hesabından bir açıklama yapmış ve aşı olmak istemeyen müşterilerin yasal olarak alışveriş yapmalarına izin verilene kadar mağazasını tekrar da açmayacağını duyurmuş ve bu açıklaması manşetlere çıkmıştı. Gibbs, Kovid-19 aşısıyla ilgili de kapsayıcılık ve ayrımcılık konularıyla aşıya karşı çıkmanın öneminden bahsetmişti.