SAĞLIK
21 Eylül 2022 - 16:34

Aşı karşıtı olduğu iddia edilen doktor canlı yayında konuştu

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, hakkında çıkan aşı karşıtı olduğu iddialarına canlı yayında yanıt verdi.

SAĞLIK
21 Eylül 2022 - 16:34
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Aşı karşıtı olduğu iddia edilen doktor canlı yayında konuştu


Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına görüntülü bağlanarak kendisi hakkında çıkan aşı karşıtı olduğu iddialarına yanıt verdi.

“Ben aşı karşıtı değilim, doktor aşı karşıtı, ilaç karşıtı ve tedavi karşıtı olmaz”



Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, canlı yayında şöyle konuştu:
“Ben bu aşıların karşıtı değilim. Ben aşı karşıtı falan değilim. Doktor, aşı karşıtı, ilaç karşıtı ve tedavi karşıtı olmaz. Biz yanlış uygulamalardan bahsediyoruz. O aşılar insanlar üzerinde 54 gün denenerek faz 3 çalışmasının daha birinci basamağı tamamlanmadan biz her şeyi hallettik. Acil durum var diye piyasaya sürdü. O aşılar piyasaya sürülmeden önce ben bu aşılarla ilgili bütün çalışmaları okudum. Analiz ettim ve bunları yazılı basında makale olarak yayınladım. Bunların hepsi internette duruyor. Bunları kendi internet siteme de koydum.

Öyle bir enteresan dönem yaşadım ki resmen linç edilmeye kalkıldı, aforoz edildik. Her yerden sansür yedik. Benim görevlerime son verildi yazılarıma son verildi. Üniversite görevlerime son verildi. İlk seçimde Türk Tabipler Birliği başkanlığı için aday olacağım.”

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