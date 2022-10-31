SAĞLIK
31 Ekim 2022 - 11:45

Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler

Halk arasında çok önemsenmese de gerekli olan aşı kartı birçok kişi tarafından bilinçsiz şekilde kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra aşı kartı sahibi olmak isteyenler ise internet üzerinden aşı kartı nereden ve nasıl alınır sorusuna yanıt aranmaktadır? Aşkı kartı nedir? Aşı kartı nereden alınır?

SAĞLIK
31 Ekim 2022 - 11:45
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Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler


Aşıların düzenli olarak takibinin yapıldığı takvime aşı kartı denmektedir. Bu durumdan ötürü kişiler aşı kartı yerine aşı takvimini kullanmaktadır. Aşı kartının içerisinde sağlık programı yer alırken ayı zamanda çocukları yaptırılmış ve yaptırılması gereken aşılarıda yer alır. Peki, aşı kartı nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar...

AŞI KARTI NEREDEN, NASIL ALINIR?

Günümüzde bazı hastalıkların yayılma hızı artış gösterirken bazı bölgeler ise aşı çeşitli yöntemler arasında olmaktadır. bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına özellikle çocukların aşı yaptırması gerektiği uzman kişiler tarafından belirtilmektedir. Bu aşıların takibini ise aşı kartı sayesinde gerçekleştirilir. Aşı kartı çocukların doğumunda verilir ve ilerleyen zamanlarda yaptırılması gereken aşılar yer almaktadır. Aşı kartı doktor ve hemşireler tarafından doldurulur.



Bazı sağlık kurumlarında aşı kartı gibi belgeler istenmektedir. Bunun için öncelikle polikinliklere giderek rapor alınıp kan verilmesi gerekir. Herhangi bir bölüme yönlendirilmeniz ile aşıların kontrolü sağlanır. Sonuçların çıkmasından sonra ana sağlığında vurulması gereken aşılar vurulur ve aşı kartı da bu durumda çıkartılmış olur. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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