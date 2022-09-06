GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 14:13

Asi Nehri'nde şaşırtan görüntü, binlerce balık su yüzeyine çıktı

Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 14:13
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Asi Nehri'nde şaşırtan görüntü, binlerce balık su yüzeyine çıktı


Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Türkiye'ye uzanarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki balıklar su yüzüne çıktı. Nehrin Samandağ ilçesinden geçen kısmında binlerce balık ölüsü görüldü. Tedirginlik duyan vatandaşlar, balık ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi.

Balıkçı Serap Temizkan, "Eşimle balıkçılık yapıyorum. Asi Nehri kenarından geçerken ölü balıkları gördüm ve şoka uğradım Samandağ halkının geçimini sağladığı bir yer. Her yıl hem bir ölümlerin olması bizi aslına bakarsanız etkiliyor. Bu ölümlere önlem alınmazsa buradaki balıkçılık zor duruma girecek. Bir an önce bu ölümler konusu ile ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.



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Haber Editörü
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