Aşı parası nedir, kimlere verilir? Aşı parası başvuruları nereye ve nasıl yapılır? 2022 Aşı parası alma şartları ve gerekli evraklar







AŞI PARASI NE KADARDIR?







AŞI PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

AŞI PARASI KİMLERİ KAPSIYOR?

AŞI PARASI BAŞVURULARINDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

AŞI PARALARI NE ZAMAN YATIRILIR?

AŞI PARASI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Maddi durumu el vermediği için çocuklarının aşıları ile sağlık kontrollerini düzenli şekilde yaptıramayan ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aşı desteği verilmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin 0-6 yaş arasındaki çocukları aşı yardımından yararlanabiliyor. Bu yardım sayesinde çocukların sağlık kontrolleri düzenli şekilde yaptırılıyor.0-6 yaş aralığındaki çocukları kapsayan aşı parası yardımı 2022 yılında 45 TL'dir.Aşı parası başvurusu için ebeveynlerin muhtarlıktan aldıkları fakirlik belgesiyle birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip başvuru yapması gerekiyor. Ancak eskiden bu kurumlardan yardım alanların fakirlik belgesini götürmesine gerek yoktur. Ayrıca aşı parası başvuru işlemlerinizi e-Devlet sisteminde yer alan sosyal yardımlar bölümü ile ALO 183 hattı üzerinden de yapabilirsiniz.Aşı parası yardımı; üzerine kayıtlı gayrimenkulü ve sosyal güvencesi olmayan 0-6 yaş aralığında çocuğu olan aileleri kapsar. Ancak, bu yardımı aldığı esnada bir kere de olsa çocuğunun aşısını ve kontrolünü ihmal eden ailelerin yardımı hemen kesilmektedir.Başvurular için gerekli evraklar şunlardır; kimlik fotokopisi, gelir belgesi, ikametgah belgesi, muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, aile kirada oturuyorsa kira sözleşmesi, SGK dan işsizlik belgesi, yeni doğan bebekler için kimlik kartı ve doğum belgesi, başvuru formu.Aşı parası başvurularının sonucu genellikle bir ayda açıklanıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra her ayın 24'ü ile 28'i arasında ödemeniz PTT hesabınıza yatırılır.Aşı parası; çocuk altı yaşını doldurduğunda, sağlık kontrolleri ile aşıları aksatıldığında, çocuk hayatını kaybettiğinde, ailenin muhtaçlık durumu kalktığında, başvuru sahibi hayatını kaybettiğinde kesilmektedir.