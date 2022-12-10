Asi prens Harry özel hayatıyla sık sık dünya gündeminde adından söz ettiriyor. Verdiği bir röportajda gençken yaşadığı bir durumun nasıl bir hata olduğunu yeni idrak etti. Cadılar bayramı partisinde askeri nazi üniforması ile giden ve fotoğraflanan prens Harry pişmanlığından bahsetti.
MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 11:02
Asi prens Harry'nin büyük hatası
İngilterenin asi prensi Harry yaptığı büyük hatayı fark etti…
MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 11:02
O zamanlar gençti Üniversite zamanlarında arkadaşlarıyla katıldığı etkinlikte giydiği kostüm için sonrasında özür dilemiş olsada hatasını yeni fark etmiş olacak ki röportajında bu duruma değinerek ‘gençtim amaxım insanları gücendirmek yada ayrıştırmak değildi.’ Dedi.Prens Harry o dönem dünya çapında çok konuşulmuş ve eleştirilere maruz kalmıştı. Yahudiler tarafındanda ağır eleştirilere maruz kalan prens Harry yaptığı gençlik hatası için özür dilemişti. Digital platformda yayınlanan belgeselde geçmiş hatasından bahseden prens Harry bu durumu kraliyet ailesine bağlayarak ‘bazen bir çözüm değil sorun olabiliyorsunuz’ dedi.
EDİTÖR