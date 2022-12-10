MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 11:02

Asi prens Harry'nin büyük hatası

İngilterenin asi prensi Harry yaptığı büyük hatayı fark etti…

MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 11:02
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Asi prens Harry'nin büyük hatası


Asi prens Harry özel hayatıyla sık sık dünya gündeminde adından söz ettiriyor. Verdiği bir röportajda gençken yaşadığı bir durumun nasıl bir hata olduğunu yeni idrak etti. Cadılar bayramı partisinde askeri nazi üniforması ile giden ve fotoğraflanan prens Harry pişmanlığından bahsetti. Prens Harry ve Megan Markle

O zamanlar gençti 

Üniversite zamanlarında arkadaşlarıyla katıldığı etkinlikte giydiği kostüm için sonrasında özür dilemiş olsada hatasını yeni fark etmiş olacak ki röportajında bu duruma değinerek ‘gençtim amaxım insanları gücendirmek yada ayrıştırmak değildi.’ Dedi. Prens Harry



Eleştirilere maruz kaldı

Prens Harry o dönem dünya çapında çok konuşulmuş ve eleştirilere maruz kalmıştı. Yahudiler tarafındanda ağır eleştirilere maruz kalan prens Harry yaptığı gençlik hatası için özür dilemişti. Digital platformda yayınlanan belgeselde geçmiş hatasından bahseden prens Harry bu durumu kraliyet ailesine bağlayarak ‘bazen bir çözüm değil sorun olabiliyorsunuz’ dedi. Prens Harry

Mağdurlarla görüştüm 

Prens Harry açıklamasının devamında yaptığı hatadan nasıl ders çıkardığından bahsetti. Bir dönem Berlin’e gidip soykırım mağdurları ile görüştüğünü, empati yaptığını ve bir kostüm partisinde giyilecek bir kostümden daha öte bir durum olduğunu idrak ettiğini, telafi etmek için çabaladığını ancak ailesinin konumu gereği basının üzerine çok geldiğini paylaştı. Prens Harry

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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