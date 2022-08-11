MEDYA
11 Ağustos 2022 - 14:40

Aşıklar Bayramı filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı fragmanı yayınlandı... yayın tarihi belli oldu

Uzun zamandır ekranlardan uzak duran Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'in yeni yapımı Aşıklar Bayramı filmiyle yeniden hayranlarıyla buluşacak. Peki, Aşıklar Bayramı filmi yayın tarihi belli oldu mu? İşte Netflix Aşıklar Bayramı film tarihi...

MEDYA
11 Ağustos 2022 - 14:40
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Aşıklar Bayramı filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı fragmanı yayınlandı... yayın tarihi belli oldu


Netflix'in merakla beklenen yeni filmi Aşıklar Bayramı'nın ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan fragmanla birlikte filmin yayın tarihi de belli oldu.

Aşıklar Bayramı yayın tarihi

Netflix Türkiye sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Baba dediğin zaten yarım kalmış bir kelimedir. Babalar hep yarım kalır. #ÂşıklarBayramı 2 Eylül'de sadece Netflix'te" ifadeleri yer aldı.



Uzun zaman sonra ilk defa bir projede yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ise filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ile saz âşığı babası Heves Ali (Settar Tanrıöğen)’nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir. Kemal Varol’un ödüllü kitabı Âşıklar Bayramı’ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği Âşıklar Bayramı, bağışlamak ve affedilmek, hayata yeniden tutunmak için çıkılan bu dokunaklı yolda, aynı zamanda insanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuktur." ifadelerine yer verdi.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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