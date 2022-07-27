GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 12:39

Aşırı fiyat uygulayan Sahibinden.com'a soruşturma açıldı!

Rekabet Kurulu, başlattığı inceleme çalışmaları sonrası aşırı fiyat uygulaması yapan ve hakim rolünü kötüye kullanan Sahibinden.com'a soruşturma başlattı.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 12:39
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Aşırı fiyat uygulayan Sahibinden.com'a soruşturma açıldı!


Online platform hizmeti sağlayan Sahibinden.com internet sitesi, hem konut hem de otomobil piyasasına hakim bir rol üstlenmesiyle dikkat çekiyor. Otomobil ve konut fiyatları sitede yer alan ilanlara göre şekillenirken, vatandaşlar sitedeki fiyatların manipüle edildiğine dair şikayetlerde bulunmaya başladı. Sahibinden.com şirketinin kendisine verilen hakim rolü kötüye kullanmasına dair ortaya atılan iddiaların ardından harekete geçen Rekabet Kurulu, şirket hakkında bir soruşturma başlattı.

4054 sayılı Kanunda yer alan 6. maddeyi ihlal ettiği iddiası ile karşı karşıya kalan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ, ile ilgili Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturma kapsamındaki önaraştırma kurul üyeleri tarafından karara bağlandı.



Aşırı fiyat uygulayan Sahibinden.com'a soruşturma açıldı

"Hakim durum aşırı fiyat uygulamasıyla kötüye kullanıldı"

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri ile ilgili başlattığı inceleme ve önaraştırma raporu sonrası soruşturma açılmasına karar verildiğini bildirirken karara gerekçe olarak ise aşağıdaki bilgiler paylaşıldı;

Emlak ve otomobil satış/kiralama hizmetleri ile ilgili online platform hizmeti pazarlarına sahip olan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin sahip olmuş olduğu hakim durumu aşırı fiyat uyguladığı ve bu durumu da kötüye kullandığı iddiası ortaya atılmıştır. Bu kapsamda 4054 sayılı Kanunda yer alan 6. maddeyi ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen önaraştırma ve inceleme raporlarının sonuçlarının karara bağlandı ve elde edilen bilgi ve belgedeki tespitlerle 30.06.2022 tarihinde düzenlene toplantıda müzakere yapan Rekabet Kurulu'nun bulguları ciddi ve yeterli bulmasından kaynaklı 'Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.' ile ilgili bir soruşturma açılmasına karar verildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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