Online platform hizmeti sağlayan Sahibinden.com internet sitesi, hem konut hem de otomobil piyasasına hakim bir rol üstlenmesiyle dikkat çekiyor. Otomobil ve konut fiyatları sitede yer alan ilanlara göre şekillenirken, vatandaşlar sitedeki fiyatların manipüle edildiğine dair şikayetlerde bulunmaya başladı. Sahibinden.com şirketinin kendisine verilen hakim rolü kötüye kullanmasına dair ortaya atılan iddiaların ardından harekete geçen Rekabet Kurulu, şirket hakkında bir soruşturma başlattı. 4054 sayılı Kanunda yer alan 6. maddeyi ihlal ettiği iddiası ile karşı karşıya kalan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ, ile ilgili Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturma kapsamındaki önaraştırma kurul üyeleri tarafından karara bağlandı.
GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 12:39
Aşırı fiyat uygulayan Sahibinden.com'a soruşturma açıldı!
Rekabet Kurulu, başlattığı inceleme çalışmaları sonrası aşırı fiyat uygulaması yapan ve hakim rolünü kötüye kullanan Sahibinden.com'a soruşturma başlattı.
GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 12:39