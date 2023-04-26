Aşırı sağcı Meloni, faşizmden kurtuluş anmasına katıldı













Kurtuluş Günü, İtalyanları bir araya getirir ve geçit törenleriyle kutlanır. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez İtalya, kökleri ülkenin post-faşist geçmişine dayanan bir parti tarafından yönetiliyor. Ve bu nedenle bu yılki anma törenleri tartışmalara sebep oldu.Roma törenine katılanlar arasında faşist hatıra koleksiyoncusu, İtalya'nın ikinci en yüksek devlet dairesini elinde bulunduran Senato Sözcüsü Ignazio La Russa da vardı. Russa, birkaç gün önce, "İtalyan anayasasında anti-faşizmden söz edilmiyor." demişti.