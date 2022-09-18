Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı













Kaza, dün 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hocafakıh Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Meram ilçesi istikametine hareket halinde olan Sefa K. idaresindeki 42 ANU 309 plakasına sahip otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip takla attı. Araç sürücüsü kullanılmaz hale gelen araçtan yara almadan çıktıktan sonra araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay mahaline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı. İtfaiye ekipleri tarafından alev alan araç kısa süre içinde kontrol altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.