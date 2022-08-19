Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım..













"Ayda en fazla 8 saat nöbet"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Beyaz reform' adı altında hazırlanan yönetmelik hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Asistan doktorların taban ücretlerinde yeni düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, ek ödeme yönetmeliği ile birlikte katsayılarında da bir artış kaydedildiğini belirterek aynı zamanda mesai sonrası çalışmalarda da onların önünü açtıklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada sağlık alanında yapılan yeni düzenlemeler hakkında konuştu. Asistan hekimler için yaptıkları düzenlemelerden bahseden Bakan Koca, asistan olarak görev yapan hekimlerin nöbetlerinde oluşan fazlalıkların yönetmelik dahiline alındığını anlattı.Asistan hekimlerin ayda en fazla 8 nöbet tutabilmelerine izin verildiği yeni yönetmeliğin önümüzdeki hafta yayımlanacağını bildiren Sağlık Bakanı Koca, nöbet saatinde yaşanan aşma durumlarında ilgili klinikle ilgili yaptırımların oluşacağını belirterek kendilerinin nöbet ertesinde 24 saatten fazla çalışılma durumunun ı-oluşmaması ve bunun da 8 nöbetten fazla olmaması yönünde düzenlemeyi yönetmelikle netleştirdiklerini ifade etti.