SAĞLIK
19 Ağustos 2022 - 12:36

Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım..

Asistan doktorların çalışma saatleri hakkında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını istedikleri ve asistan doktorların bu kapsamda aylık 8 saatten fazla nöbet tutmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

SAĞLIK
19 Ağustos 2022 - 12:36
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Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım..


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Beyaz reform' adı altında hazırlanan yönetmelik hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Asistan doktorların taban ücretlerinde yeni düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, ek ödeme yönetmeliği ile birlikte katsayılarında da bir artış kaydedildiğini belirterek aynı zamanda mesai sonrası çalışmalarda da onların önünü açtıklarını ifade etti.

Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada sağlık alanında yapılan yeni düzenlemeler hakkında konuştu. Asistan hekimler için yaptıkları düzenlemelerden bahseden Bakan Koca, asistan olarak görev yapan hekimlerin nöbetlerinde oluşan fazlalıkların yönetmelik dahiline alındığını anlattı.

Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı!

"Ayda en fazla 8 saat nöbet"

Asistan hekimlerin ayda en fazla 8 nöbet tutabilmelerine izin verildiği yeni yönetmeliğin önümüzdeki hafta yayımlanacağını bildiren Sağlık Bakanı Koca, nöbet saatinde yaşanan aşma durumlarında ilgili klinikle ilgili yaptırımların oluşacağını belirterek kendilerinin nöbet ertesinde 24 saatten fazla çalışılma durumunun ı-oluşmaması ve bunun da 8 nöbetten fazla olmaması yönünde düzenlemeyi yönetmelikle netleştirdiklerini ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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