MEDYA
26 Aralık 2021 - 13:33

Asiye ve ailesi için Demet Akalın'dan 1 yıllık kira yardımı!

MEDYA
26 Aralık 2021 - 13:33
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Asiye ve ailesi için Demet Akalın'dan 1 yıllık kira yardımı!
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uğradığı pitbull saldırısı Türkiye'nin gündeminde konuşulmaya devam ederken, ağır yaralanan küçük kız ve mağdur durumda kalan ailesi için de tüm imkanlar seferber edildi. Asiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'ya doku nakli için sevk edilirken o sırada ailesi yaşadıkları daireden çıkarıldı ve babası da işini kaybetti.







Tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan bu gelişmeler sonrası ünlü sanatçı Demet Akalın girdi ve sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Asiye ve ailesine destek olacağını söyledi. Apartman yöneticileri tarafından evden çıkarılan Ateş ailesinin 1 yıllık kira bedellerini ödemek istediğini belirten Akalın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e seslendi ve ailenin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çağrıda bulundu.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:


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