Aşk acısını fondötenle kapatan kızlar Salı günü BİM'e koşacak! BİM 22 Kasım'da kozmetik, bakım ürünü getiriyor

Türkiye’de binlerce şubesi bulunan BİM’de haftaya yine birbirinden indirimli ürünler satılacak. Her köşe başında mutlaka bulunan BİM’leri ziyaret etmeniz artık şart. BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla birlikte onlarca ürün de görücüye çıktı. bu ürünler arasında en dikkat çekenleri ise cilt bakım ve kozmetik ürünleri oldu. BİM, birçok markanın kozmetik ürünlerini aktüel ürün olarak satışa çıkarıyor. Fiyatlar gayet makul tutulurken ne zaman böyle bir kampanya yapılsa BİM’in önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İndirimli kozmetik ürünlerinden almak isteyen kadınlar ve erkekler istedikleri ürünü bulmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu haftanın BİM kataloğu herkesi tatmin edecek cinsten ürünler içeriyor.BİM’e Salı günü onlarca çeşidiyle Milka çikolataları geliyor. Her markette bulunmayan çeşitler görenin canını çektiriyor. Çikolataların yanı sıra uygun fiyatlı kozmetik ürünler de satışa çıkacak. Milka Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata 300 g: 44,50 TL Milka Mini Cookies 100 g: 24,50 TLMilka Choco Pause 260 g: 34,50 TL Milka Choco Mop 200 g: 34,50 TL Toblerone 100 g: 20,50 TL Oreo Kakaolu Bisküvi 220 g: 28,50 TL Le Cola Şekersiz 2,5 L: 13,50 TL Jumbo Demlik Poşet Çay 40’lı: 17,50 TLMara At Kuyruğu Bitkisi Şampuanı 500 ml: 44,50 TL Mara Saç Kremi 250 ml: 24,50 TL Dermokil Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml: 24,50 TL Dermokil Yüz Temizleme Jeli 300 ml: 24,50 TL Dermokil Jel Yüz Maskesi 75 ml: 24,50 TL Golden Rose Maskara Nude Look: 38,50 TL Golden Rose Lip Gloss: 34,50 TLOje: 15,50 TL At Kılı Fırça: 55,00 TL Peluş Ayak Isıtıcı: 99,00 TL Peluş Sıcak Su Torbası: 69,00 TL Angie Vücut Losyonu 250 ml: 27,50 TL Vücut Spreyi 260 ml: 35,50 TL Figürlü Lastik Toka: 22,50 TL Onlarca indirimli gıda ve kişisel bakım ürünü 22 Kasım Salı günü market raflarında yerini alacak. İndirimli fiyatlar ürün stokları tükenene kadar devam edecek.