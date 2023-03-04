MAGAZİN
04 Mart 2023 - 22:38

Aşk bacayı çoktan sarmış! Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşıklar şehrine birlikte uçtular..

Sabancı ailesinin en gözde bekarlarından Hakan Sabancı ile güzel oyuncu Hande Erçel'in aşk yaşadığı söyleniyor. İki taraf bir açıklama yapmasa da aşktan ilk kare magazin sayfalarında paylaşıldı.

MAGAZİN
04 Mart 2023 - 22:38
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Aşk bacayı çoktan sarmış! Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşıklar şehrine birlikte uçtular..
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Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl oyuncu Kerem Bürsin ile olan birlikteliğini bitirmiş ve bir süredir kalbinin kapılarını da kapatmıştı. Sabancıların en gözde bekarlarından Hakan Sabancı ile birlikte olduğu dedikodularına kulak tıkayan güzel oyuncu, sonunda fena yakalandı.

Hande Erçel

AŞK SARHOŞU ÇİFT, PARİS'E UÇTU



Ekranların en güzel oyuncularından birisi olan Hande Erçel ile Sabancı Holding'in gözde bekarı Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığına dair ortaya atılan dedikodular gerçeğe doğru yol alıyor. Her iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmazken, Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesi ile görüştüğü söyleniyor.

Hakan Sabancı

Önceleri kuralları çiğneyerek aşık olmayı reddeden Hande Erçel, şimdi sevgilisiyle aşkının zirvesinde olduğu konuşuluyor. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın birlikte Paris tatiline çıktığı öğrenilirken çiçeği bununda çift, Paris'e giderken pasaport kontrol kontuarında görüntülendi.

Hande Erçel

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