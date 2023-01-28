MAGAZİN
28 Ocak 2023 - 21:51

Aşk, Çağla Şıkel'in kapısını sonuna çaldı! Güzel manken avukat sevgilisiyle el ele görüntülendi!

Uzunca bir süre hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel'in aşk kapısını çaldığı söyleniyor. Avukat Nail Gönenli ile birlikte olduğu konuşulan güzel manken yeni sevgilisiyle el ele göz göze görüntü verdi. Özel hayatı ile ilgili her zaman sessiz kalan Çağla Şıkel'in mutluluğunun yüzünden okunduğu görüldü.

MAGAZİN
28 Ocak 2023 - 21:51
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aşk, Çağla Şıkel'in kapısını sonuna çaldı! Güzel manken avukat sevgilisiyle el ele görüntülendi!


2008 yılında evlendiği şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel, bu evliliğinden 2 oğlu oldu ve boşandıktan sonra hayatını çocuklarına adadı. Uzunca bir süredir hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel'in adı bir çok kişi ile anılırken, güzel manken tüm açıklamalarında çıkan haberlerin asılsız olduğu söyledi.

Çağla Şıkel Nail Gönenli



Bu güne kadar birçok isimle anılan ünlü manken Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde avukat Nail Gönenli ile ele ele görüntü verdiği konuşulmaya başlandı. Bu görüntülerin hemen ardından ise güzel mankenin gönlünü yakışıklı avukata kaptırdığı iddia edildi.

Çağla Şıkel Nail Gönenli

MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

Dün akşam Kuruçeşme'de bir mekana giden ve burada düzenlenen doğum günü partisine katılan Çağla Şıkel, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Arkadaşının doğum günü partisinde çok keyifli olduğu gözlemlenen 44 yaşındaki ünlü mankenin elini bir an Gönenli'nin omzuna koyduğu fark edildi. Çift, partiden ayrı ayrı çıkarken aynı araca binerek mekandan uzaklaştıkları söylendi.

Çağla Şıkel Nail Gönenli

Bir zamanlar ünlü sosyal psikologlardan Zeynep Selvili ile aşk yaşayan Nail Gönenli, Aybüke Pusat ve Pınar Deniz gibi ünlü oyuncularla birlikte olurken adı bir ara Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ünlü isimlerle de anılmıştı.

Çağla Şıkel Nail Gönenli

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ