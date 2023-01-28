Aşk, Çağla Şıkel'in kapısını sonuna çaldı! Güzel manken avukat sevgilisiyle el ele görüntülendi!













MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

2008 yılında evlendiği şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel, bu evliliğinden 2 oğlu oldu ve boşandıktan sonra hayatını çocuklarına adadı. Uzunca bir süredir hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel'in adı bir çok kişi ile anılırken, güzel manken tüm açıklamalarında çıkan haberlerin asılsız olduğu söyledi.Bu güne kadar birçok isimle anılan ünlü manken Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde avukat Nail Gönenli ile ele ele görüntü verdiği konuşulmaya başlandı. Bu görüntülerin hemen ardından ise güzel mankenin gönlünü yakışıklı avukata kaptırdığı iddia edildi.Dün akşam Kuruçeşme'de bir mekana giden ve burada düzenlenen doğum günü partisine katılan Çağla Şıkel, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Arkadaşının doğum günü partisinde çok keyifli olduğu gözlemlenen 44 yaşındaki ünlü mankenin elini bir an Gönenli'nin omzuna koyduğu fark edildi. Çift, partiden ayrı ayrı çıkarken aynı araca binerek mekandan uzaklaştıkları söylendi.Bir zamanlar ünlü sosyal psikologlardan Zeynep Selvili ile aşk yaşayan Nail Gönenli, Aybüke Pusat ve Pınar Deniz gibi ünlü oyuncularla birlikte olurken adı bir ara Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ünlü isimlerle de anılmıştı.