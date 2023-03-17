Aşk dizi setine taştı! Kızılcık Şerbeti'nin iki ismi aşk yaşıyor: İlk poz aşkı ele verdi!







KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA VE FATİH AŞKI GERÇEK HAYATTA







Yayınlandığı günden itibaren seyircinin severek takip ettiği Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih karakterini canlandıran iki oyuncunun gerçek hayatta da beraber olduğu konuşuluyordu. İkiliden ilk fotoğraf geldi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Reyting rekorları kırmaya devam eden ve günündeki dizileri geride bırakan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu ve Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün dizide olan aşklarının gerçek hayata taştığı konuşuluyordu.Diziyi severek takip eden insanlar dizide çok yakıştırdığı Doğa ve Fatih'in gerçek hayatta da beraber olmasına çok sevinmişti. İkili sosyal medya hesaplarından ilk kez beraber fotoğraf paylaştı. Sıla Türkoğlu daha önce oyuncu Halil İbrahim Ceylan ile aşk yaşamış, aşkını ise gözlerden uzak yürütmeyi tercih etmişti.