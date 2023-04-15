MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 13:36

Aşk-ı Memnu'dan ik paylaşım geldi! Farah Zeynep Abdullah, Bihter'i yayınladı

Aşkı Memnu dizisi bir zamanların efsanesi olurken tekrardan izleyici karşısına geçmeye başladı. Bihter ismini canlandıracak olan başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ilk paylaşımlar geldi. Bihter filminin ilk kareleri sosyal medya üzerinden ortaya çıktı.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 13:36
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Aşk-ı Memnu'dan ik paylaşım geldi! Farah Zeynep Abdullah, Bihter'i yayınladı


Türk dizilerinin en popüleri olan Aşkı Memnu izleyicilerin ilgisini günümüzde hala çekmeye devam ederken Bihter filmi için hazırlıklar başladı. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara gelecek olan filmin çekimleri başlarken Farah Zeynep Abdullah, Bihter'i paylaştı.

BİHTER FİLMİ OYUNCULARI

Bihter karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah olurken Behlül ise Boran Kuzum olarak izleyici karşısına geçecek.



Osman Sonant (Adnan bey),

Hande Ataizi (Firdevs),

Ebru Özkan (Matmazel),

Helin Kandemir (Nihal),

Nezaket Erden (Peyker),

Mert İnce (Bülent),

Mertcan Tekin (Nihat),

Lorin Menhart (Beşir).

Bihter filmi başrolü

Bihter filminin senaryosunu kaleme alan Mervem Göntem olurken yönetmen koltuğunda ise Caner Alper ve Mehmet Binay yer alıyor. Yayınlanacak olan Bihter filminin başrolünde yer alan Farah Zeynep Abdullah'dan ilk paylaşımlar gelmeye başladı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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