Aşk-ı Memnu'dan ik paylaşım geldi! Farah Zeynep Abdullah, Bihter'i yayınladı







BİHTER FİLMİ OYUNCULARI







Türk dizilerinin en popüleri olan Aşkı Memnu izleyicilerin ilgisini günümüzde hala çekmeye devam ederken Bihter filmi için hazırlıklar başladı. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara gelecek olan filmin çekimleri başlarken Farah Zeynep Abdullah, Bihter'i paylaştı.Bihter karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah olurken Behlül ise Boran Kuzum olarak izleyici karşısına geçecek.Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat), Lorin Menhart (Beşir).Bihter filminin senaryosunu kaleme alan Mervem Göntem olurken yönetmen koltuğunda ise Caner Alper ve Mehmet Binay yer alıyor. Yayınlanacak olan Bihter filminin başrolünde yer alan Farah Zeynep Abdullah'dan ilk paylaşımlar gelmeye başladı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.