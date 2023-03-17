Aşk masalı kısa sürdü! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan kötü haber geldi: O hatayı affetmedi













Önceki yaz evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arasında sorun olduğu iddia edildi. İddialara göre tartışmanın ardından Demet Özdemir evden ayrıldı. Ağustos ayında oldukça konuşulan bir düğün ile dünya evine giren çiftin evliliğinde sorunlar ortaya çıktı.26 Şubat 1992 doğumlu Demet Özdemir, doğum gününde ihtiyaç haritası için kampanya başlatarak yüksek miktarda bağış toplanmasına vesile olmuştu. Deprem sebebiyle doğum gününü kutlamayan oyuncuya, yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir kutlama hazırlandı. İddialara göre; arkadaşının evinde organize edilen bu kutlamada Oğuzhan Koç, eşinin hoşuna gitmeyecek hareketler yapmış. Tartışmanın alevlenmesiyle Oğuzhan Koç ile evine gitmek istemeyen ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nin evine gitmiş. Birkaç gün devam eden bu durumun ardından Oğuzhan Koç, çiçek alarak eşinin setine gitmiş. Bu durumun Özdemir'in hoşuna gitmesiyle ünlü çift barıştı ve Özdemir evine döndü. Fakat ikili tekrar tartıştı.Bu tartışmanın nedeni ise bilinmemekte. Fakat iddialara göre Özdemir son tartışmadan sonra evden ayrılmış. Bunun yanında önceki sene Göcek'te mavi tur yapan ikilinin aynı yerde bir daha tatil yapmak istedikleri ancak pahalı buldukları iddia edilmişti. Diğer bir iddiaya göre ise Özdemir bunun çözümünü tekneyi satın almakta buldu. Bu konu hakkında basına açıklama yapan çift, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" ifadelerini kullandı.