MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 01:10

Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül

Son dönemlerin yıldız isimlerinden Miray Daner, Oğulcan Engin'le yaşadığı aşk kadar değişimiyle de adından söz ettiriyor. Kısa süre içinde fazla kilolarından kurtulan Daner'in bu değişiminin sırrı merak ediliyor.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 01:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül


Güzel ve yetenekli oyuncu Miray Daner yıllar içindeki değişimiyle olay oldu. Fazla kilolarıyla çok konuşulan oyuncu, şimdilerde adeta bambaşka bir görünüme sahip. Verdiği kilolarla alakalı kendisine yapılan yorumlara önceden cevap veren oyuncu, "Yani ben aslına bunun bu kadar konuşulmasına hayret ediyorum. İnsanlar kilo alırlar ve verirler. Çok konuşulacak bir durum değil aslında" sözlerini kullanmıştı. Geçtiğimiz gün bir dergiye konuşan oyunca tekrardan bu konuya değinerek zayıflama sırrını herkesle paylaştı.

 miray daner zayıflama sırrı

AŞK YARADI!



Uzun zamandır Oğulcan Engin'le mutlu bir beraberliği olan Miray Daner'in yeni halini gören sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncuyu hayranlıkla takip ediyor. Birçok kullanıcı Daner'in fotoğraflarına "Aşk yaradı" yorumu yaptı.

 miray daner zayıflama sırrı

ÖZEL BİR DİYET UYGULAMIYOR

Yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili yaptığı açıklamasında; "Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Tabi ki kendimi ödüllendirip karbonhidrat da alıyorum, tatlıların dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğümde hemen ertesi gün normal düzenime dönüş yapıyorum. Özel bir diyet programım yok." sözlerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları
Zeynep Bastık hayranına şok cevap! Bu kadar da olmaz!
Zeynep Bastık hayranına şok cevap! Bu kadar da olmaz!
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sının eşini duyanlar şaşırdı! Ceren Koçkan’ın eşi Aşk ve Mavi’den çıktı
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sının eşini duyanlar şaşırdı! Ceren Koçkan’ın eşi Aşk ve Mavi’den çıktı
Konuşanlar'a katılan oryantal Arzu, Can Yaman anılarıyla programa damga vurdu: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana
Konuşanlar'a katılan oryantal Arzu, Can Yaman anılarıyla programa damga vurdu: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana
Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! Demet Akalın'ı hedef göstererek 'Adını bile anmak istemiyorum' dedi
Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! Demet Akalın'ı hedef göstererek 'Adını bile anmak istemiyorum' dedi
Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı! Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..
Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı! Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..
Son Haberler
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine...
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu...
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor,...
Use case mobility nedir, ne demek?
Use case mobility nedir, ne demek?
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine göre anlamları
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine...
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi...
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün yer aldığı projeler ve aldığı ödüller
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir,...
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat...
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde faturalar değişebilir..
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde...
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce...
Maç sonucu: Başakşehir 0 - 7 Galatasaray
Maç sonucu: Başakşehir 0 - 7 Galatasaray
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde tarih netleşti
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde...
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans...