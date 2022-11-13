Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül







AŞK YARADI!







ÖZEL BİR DİYET UYGULAMIYOR

Güzel ve yetenekli oyuncu Miray Daner yıllar içindeki değişimiyle olay oldu. Fazla kilolarıyla çok konuşulan oyuncu, şimdilerde adeta bambaşka bir görünüme sahip. Verdiği kilolarla alakalı kendisine yapılan yorumlara önceden cevap veren oyuncu, "Yani ben aslına bunun bu kadar konuşulmasına hayret ediyorum. İnsanlar kilo alırlar ve verirler. Çok konuşulacak bir durum değil aslında" sözlerini kullanmıştı. Geçtiğimiz gün bir dergiye konuşan oyunca tekrardan bu konuya değinerek zayıflama sırrını herkesle paylaştı.Uzun zamandır Oğulcan Engin'le mutlu bir beraberliği olan Miray Daner'in yeni halini gören sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncuyu hayranlıkla takip ediyor. Birçok kullanıcı Daner'in fotoğraflarına "Aşk yaradı" yorumu yaptı.Yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili yaptığı açıklamasında; "Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Tabi ki kendimi ödüllendirip karbonhidrat da alıyorum, tatlıların dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğümde hemen ertesi gün normal düzenime dönüş yapıyorum. Özel bir diyet programım yok." sözlerini kullandı.