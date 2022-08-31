MAGAZİN
31 Ağustos 2022 - 13:34

Aşk sarhoşu Somer Sivrioğlu sevgilisini paylaşmalara doyamadı!

MasterChef'in jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu, aşka geldi ve kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

MAGAZİN
31 Ağustos 2022 - 13:34
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Aşk sarhoşu Somer Sivrioğlu sevgilisini paylaşmalara doyamadı!


Ünlü şef Somer Sivrioğlu Instagram hesabı üzerinden bir süredir hayatında olan sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu ile olan fotoğraflarını paylaştı. Aşk sarhoşu olduğu gözlemlenen Sivrioğlu'nun özel hayatı ile ilgili yaptığı paylaşımları sosyal medyaya damda vururken ünlü şefin sevgilisinin güzelliği ile dikkatlerden kaçmadı.

Somer Sivrioğlu Pınar Kayabaşıoğlu



TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından birisi olan MasterChef'te jüri üyeliği yapan ve geniş bir kitle tarafından sevilen dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu ile birlikte çektirdiği birbirinden güzel fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Bu güne kadar özel hayatı ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmaktan kaçınan Sivrioğlu'nun bu konudaki karar değişikliği merak edildi.

Somer Sivrioğlu Pınar Kayabaşıoğlu

"Pınar Kayabaşıoğlu'nun güzelliği çok konuşuldu"

Dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu, bir süredir kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu ile güzel bir birliktelik yaşıyor.. Her fırsatta çok mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki ünlü şef, sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu ile birlikte olan fotoğraflarını, doğum günü vesilesiyle yayınladı.

Somer Sivrioğlu Pınar Kayabaşıoğlu

Sivrioğlu'nun mutlu halleri hayranlarının dikkatini çekerken Kayabaşıoğlu'nun güzelliği ise çok fazla konuşulmaya başlandı.

Somer Sivrioğlu Pınar Kayabaşıoğlu

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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