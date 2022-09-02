Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht konusu...

Aşk ve Taht dizisinde hazırlıklara başlandı. Akli Film yapımcılığında ekranlara gelecek olan Aşk ve Taht dizisinin konusu nedir? Aşk ve Taht filmi oyuncuları kimlerdir? Soruları merak konusu oldu. Aşk ve Taht Dizisi Oyuncu Kadrosu Akli Film, Kuşlarla Yolculuk, Hay Sultan, Uyanış Büyük Selçuklu ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin ardından şu aralar Selahattin Eyyubi dizisine hazırlanıyordu. Aklı Film yeni bir dizi hazırladıklarını duyurdu. Akli Film, Aşk ve Taht isimli dizi için kolları sıvadı. Aşk ve Taht dizisinin oyuncu arayışları başladı. Aşk ve Taht dizisinde kimler oynayacak? Aşk ve Taht dizisinin ilk erkek ve kadın başrolü kimler olacak? Aşk ve Taht dizisinde Hristiyan prenses Hunat rolü için kadın başrol arayışı başladı. Aşk ve Taht Sultan Alaeddin'i canlandıracak erkek başrol arayışı devam ediyor. Aşk ve Taht Konusu Aklı filminin yapımcılığında vizyona girecek olan Aşk ve Taht dizisi temasıyla dikkatleri üzerine çekecek. Hristiyan Prenses Hunat ile zorla evlendirilen Sultan Alaeddin Keykubat'ın ilişkisi tartışılırken, Prenses Hunat'ın Selçuklulardan intikam alma hikayesi izleyiciye tanıtılacak. Aşk ve Taht dizisinin oyuncu kadrosunda çalışmalar sürüyor. Aşk ve Taht Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak? Akli Film'in daha önceleri yayına giren yapımları TRT 1’de ekranlara geldi. Bundan dolayı Aşk ve Taht'ın TRT 1’de ekranlara geleceği düşünülmektedir.