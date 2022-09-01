Aşk ve Umut dizisinde 30 yaşlarında bir genç kıza hayat verecek olan Zeynep Melis Girşen'in güzelliği ve duruluğu ise beğeni topladı. Eylül ayında Kanal D ekranlarında başlayacak olan Aşk ve Umut dizisi Melis karakteri merak konusu oldu. İşte genç oyuncu Zeynep Melis Girşen hakkında tüm detaylar haberimizde
Dizi
01 Eylül 2022 - 17:13
Aşk ve Umut dizisi Melis karakteri kim? Zeynep Melis Girşen kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Zeynep Melis Girşen'in yer aldığı yapımlar
Aşk ve Umut dizisinin çekimleri başlarken oyuncu kadroları da belli olmaya başladı. Yeni başlayacak olan Aşk ve Umut dizisinin Melis karakterine hayat verecek ismin genç isim Zeynep Melis Girşen olduğu belirlendi. Kanal D ekranın da başlayacak olan dizinin Melis karakteri ile ekranlara gelecek olan Zeynep Melis Girşen internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Zeynep Melis Girşen kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Dizi
01 Eylül 2022 - 17:13
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