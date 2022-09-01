Dizi
01 Eylül 2022 - 17:13

Aşk ve Umut dizisi Melis karakteri kim? Zeynep Melis Girşen kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Zeynep Melis Girşen'in yer aldığı yapımlar

Aşk ve Umut dizisinin çekimleri başlarken oyuncu kadroları da belli olmaya başladı. Yeni başlayacak olan Aşk ve Umut dizisinin Melis karakterine hayat verecek ismin genç isim Zeynep Melis Girşen olduğu belirlendi. Kanal D ekranın da başlayacak olan dizinin Melis karakteri ile ekranlara gelecek olan Zeynep Melis Girşen internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Zeynep Melis Girşen kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Dizi
01 Eylül 2022 - 17:13
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Aşk ve Umut dizisi Melis karakteri kim? Zeynep Melis Girşen kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Zeynep Melis Girşen'in yer aldığı yapımlar
Aşk ve Umut dizisinde 30 yaşlarında bir genç kıza hayat verecek olan Zeynep Melis Girşen'in güzelliği ve duruluğu ise beğeni topladı. Eylül ayında Kanal D ekranlarında başlayacak olan Aşk ve Umut dizisi Melis karakteri merak konusu oldu. İşte genç oyuncu Zeynep Melis Girşen hakkında tüm detaylar haberimizde

Zeynep Melis Girşen kimdir, kaç yaşında?

1998 yılında Antalya'da dünyaya gelen Girşen, kısa süre önce İstanbul'a taşınarak çocuk oyuncu olarak 8 yaşında bu sektöre giriş yaptı. Ajansa yazılan genç ismin küçük yaşlardaki ilk projesi Pulsar dizisi olurken devamında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı. Eğitim hayatını oyunculuk üzerine tamamlayan Girşen, Sosyoloji Bölümü'nden mezun olup Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Zeynep Melis Girşen kimdir?

Zeynep Melis Girşen'in yer aldığı diziler

4N1K: Yeni Başlangıçlar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Acil Aşk Aranıyor

Arka Sokaklar

Aşk ve Umut

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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