Aşk ve Umut dizisi Melis karakteri kim? Zeynep Melis Girşen kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Zeynep Melis Girşen'in yer aldığı yapımlar

Zeynep Melis Girşen kimdir, kaç yaşında?

Zeynep Melis Girşen'in yer aldığı diziler

Aşk ve Umut dizisinde 30 yaşlarında bir genç kıza hayat verecek olan Zeynep Melis Girşen'in güzelliği ve duruluğu ise beğeni topladı. Eylül ayında Kanal D ekranlarında başlayacak olan Aşk ve Umut dizisi Melis karakteri merak konusu oldu. İşte genç oyuncu Zeynep Melis Girşen hakkında tüm detaylar haberimizde1998 yılında Antalya'da dünyaya gelen Girşen, kısa süre önce İstanbul'a taşınarak çocuk oyuncu olarak 8 yaşında bu sektöre giriş yaptı. Ajansa yazılan genç ismin küçük yaşlardaki ilk projesi Pulsar dizisi olurken devamında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı. Eğitim hayatını oyunculuk üzerine tamamlayan Girşen, Sosyoloji Bölümü'nden mezun olup Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.4N1K: Yeni Başlangıçlar Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Acil Aşk Aranıyor Arka Sokaklar Aşk ve Umut