Aşk ve Umut dizisi Melis kimdir, kıyafet markaları neler? Aşk ve Umut dizisi Zeynep Melis Girişken







Aşk ve Umut dizisi Melis

Zeynep Melis Girşen kimdir







Zeynep Melis Girşen projeleri

Zeynep Melis Girşen sosyal medya

Yapımcılığını Focus Film'in üstlendiği Aşk ve Umut dizisi oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Aşk ve Umut dizisi Melis karakterini canlandıran Zeynep Melis Girşen kimdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aşk ve Umut dizisi Melis karakterini güzel ve başarılı oyuncu Zeynep Melis Girşen'in canlandıracağı öğrenildi.Zeynep Melis Girşen 7 Temmuz 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2008 senesinde Pulsar dizisiyle yaşayan Girişken daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Acil Aşk Aranıyor, Şehrin Melekleri, 4N1K: Yeni Başlangıçlar ve dijital platform için çekilen Aşk 101 dizisi kadrolarında yer almıştır.Zeynep Melis Girşen 2008 senesinde Pulsar dizisinde Ayşe karakterini, 2015 ve 2018 seneleri arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Merve karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2015 senesinde Acil Aşk Aranıyor, Şehrin Melekleri dizilerinde, 012 senesinde Arka Sokaklar dizisinde, 2021 senesinde Aşk 101 dizisinde yer almıştır. Son olarak ise Aşk ve Umut dizisi kadrosuna Melis karakteriyle dahil olmuştur.Zeynep Melis Girişken sosyal medya hesabı @zeynepmelisgirsen kullanıcı adıyla bulunabilmektedir. Girşen'in Instagram hesabında 36 binden fazla takipçisi ve 99 gönderisi vardır ve sosyal medyayı aktif olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda Girşen ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de evli olup olmadığı ile ilgilidir. Girşen evli değildir ancak hayatında biri olup olmadığı bilinmemektedir. Zeynep Melis Girşen'in Aşk ve Umut dizisinde giyeceği kıyafetleri de merakla araştırılmaktadır ancak stilistinin kim olduğu ve kıyafetlerinin henüz nereden olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.