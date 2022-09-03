Dizi
03 Eylül 2022 - 19:43

Aşk ve Umut dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu ve canlandırdığı karakterler

Yakında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İşte Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu ve canlandırdığı karakterler...

Dizi
03 Eylül 2022 - 19:43
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Aşk ve Umut dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu ve canlandırdığı karakterler
Kanal D ekranlarında ekrana gelecek olan Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu netlik kazandı. Aşk ve Umut'un oyuncu kadrosunda ise Hakan Dinçkol, Mine Çayıroğlu, Arda Esen ve Zafer Demircan yer alacak. Yapımcılığını Focus Film'in üstlendiği Aşk ve Umut dizisini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta yönetecek.

Aşk ve Umut Oyuncular

• Hakan Dinçkol (Kuzey)

• Çayıroğlu Maden (Firdevs)

• Arda Esen (Bülent)

• Zafer Demircan (Feraye)

• Cemre Kurum (Elif)

• Gamze İğdiroğlu (Handan)

• Eda Elif Başlamış (Zeynep)

• Melis Girşen (Melis)

• Serap Önder (Naciye)

• Özgür Tanık (Gönül)

• Eren Çalı (Yiğit)

• Aleyna Çalışır (Melodi)

Aşk ve Umut Oyuncuları

Hakan Dinçkol (Kuzey)

Hakan Dinçkol, Aşk ve Umut dizisinde başrol olacak. En son Senden Daha Güzel ve Yargı dizilerinde rol alan Dinçkol, Savaşçı ve Asla Vazgeçmem dizilerinde de rol almıştır. Hakan Dinçkol 1981 yılında İstanbul'da doğdu ve 41 yaşındadır. Türkçe öğretmeni eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde alan Dinçkol bekar ve bir çocuk babasıdır. Aşk ve Umut dizisinin kadrosunda Kuzey karakterini canlandıracaktır.

hakan dinçkol

Mine Çayıroğlu (Firdevs)

Aşk ve Umut dizisinde Ahu rolüyle başrol oynayacak olan Mine Çayıroğlu daha önceleri Parmaklıklar Arkası ve Söz dizilerinde rol almıştır. Aşk ve Umut dizisinde başrol oynayacak.

mine çayıroğlu

 Arda Esen (Bülent)

Arda Esen, 1975 doğumludur. Anadolu Üniversitesi'nde kamu yönetimi okuyan Esen, Esen Tiyatrosu'nun kurucusu ve oyuncusudur. Yaprak Dökümü, Papatyam ve Küçük Gelin dizilerinde rol alan Arda Esen, oyuncu Sema Şimşek’le sevgilidir.

arda esen

Zafer Demircan (Feraye)

24 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Zafer Demircan, Ankara doğumludur. Aşkın Bedeli dizisiyle ününe kavuşan Demircan, daha önce günlük yayınlanan 'Alın Yazım' dizisinde rol almıştır. Zafer Demircan'ın Aşk ve Umut'un kadrosunda yer alacağı dizide Feraye karakterini canlandıracak.

zafer demircan

Cemre Kurum (Elif)

Cemre Kurum, Aşk ve Umut dizisinde Elif karakteri ile oyuncu olacaktır. Cemre Kurum 1997 doğumludur. Marmara Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Kurum, ilk ciddi oyunculuk deneyimini Aşk ve Umut dizisi ile kamera karşısında yaşayacak.

Gamze İğdiroğlu (Handan)

16 Mart 1982 tarihinde dünyaya gelen Gamze İğdiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Fakültesi'nden mezun oldu. Behzat Ç. Bir Ankara Polisi ve Beni Affet dizilerinde rol almıştır.

Eda Elif Başlamışlı (Zeynep)

Hercai dizisindeki Elif Aslanbey karakteri ile oldukça ünlenen Eda Elif Başlamışlı, 1.70 metre boyunda ve 52 kilodur. Güzel oyuncu Aşk ve Umut dizisinde oyuncu olmadan önce Darısı Başımıza dizisinde Meryem karakteriyle rol almıştır.

Furkan Okumuş (Ege)

Furkan Okumuş, Ege karakteriyle ilk defa Aşk ve Umut dizisinde oyuncu olarak kamera karşısındayer alacak.

Zeynep Melis Girşen (Melis)

Oyuncu Zeynep Melis Girşen Aşk ve Umut dizisinin kadrosuna Melis rolüyle katılacak. Girşen 7 Temmuz 1989 doğumludur. 4N1K ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde oynayan Girşen, güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmektedir.

Serap Önder (Naciye)

Son olarak Leke ve Elbet Bir Gün dizilerinde rol alan Serap Önder, 19 Ağustos 1956 Sinop doğumludur.

Özgür Tanık (Gönül)

Eren Çalı (Yiğit)

Eren Çalı Yiğit karakteriyle Aşk ve Umut dizisinde yer alacaktır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Çalı, Aşk ve Umut dizisinde Yiğit karakterini canlandıracak.

Oğuzhan Karbi (Arda)

Kuruluş Osman dizisiyle başarıyı yakalayan Oğuzhan Karbi, Arda karakteriyle dizide bulunacaktır.

Aykut Ünal (Suat)

Aykut Ünal tiyatro oyuncusudur. Aykut Ünal, Aşk ve Umut adlı dizide Suat karakterini canlandıracak.

Burcu Almeman

Aşk ve Umut oyuncusu olarak dizide Mürvet karakterini canlandıracaktır. 1985 doğumlu Duygu Keser İzmir’de dünyaya gelmiştir.

Aleyna Çalışır (Melodi)

Aşk ve Umut dizisinde Melodi rolünde yer alacak.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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