Aşk ve Umut dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu ve canlandırdığı karakterler

Aşk ve Umut Oyuncular

Aşk ve Umut Oyuncuları

Hakan Dinçkol (Kuzey)

Mine Çayıroğlu (Firdevs)

Arda Esen (Bülent)

Zafer Demircan (Feraye)

Cemre Kurum (Elif)

Gamze İğdiroğlu (Handan)

Eda Elif Başlamışlı (Zeynep)

Furkan Okumuş (Ege)

Zeynep Melis Girşen (Melis)

Serap Önder (Naciye)

Eren Çalı (Yiğit)

Oğuzhan Karbi (Arda)

Aykut Ünal (Suat)

Burcu Almeman

Aleyna Çalışır (Melodi)

Kanal D ekranlarında ekrana gelecek olan Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu netlik kazandı. Aşk ve Umut'un oyuncu kadrosunda ise Hakan Dinçkol, Mine Çayıroğlu, Arda Esen ve Zafer Demircan yer alacak. Yapımcılığını Focus Film'in üstlendiği Aşk ve Umut dizisini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta yönetecek.• Hakan Dinçkol (Kuzey) • Çayıroğlu Maden (Firdevs) • Arda Esen (Bülent) • Zafer Demircan (Feraye) • Cemre Kurum (Elif) • Gamze İğdiroğlu (Handan) • Eda Elif Başlamış (Zeynep) • Melis Girşen (Melis) • Serap Önder (Naciye) • Özgür Tanık (Gönül) • Eren Çalı (Yiğit) • Aleyna Çalışır (Melodi)Hakan Dinçkol, Aşk ve Umut dizisinde başrol olacak. En son Senden Daha Güzel ve Yargı dizilerinde rol alan Dinçkol, Savaşçı ve Asla Vazgeçmem dizilerinde de rol almıştır. Hakan Dinçkol 1981 yılında İstanbul'da doğdu ve 41 yaşındadır. Türkçe öğretmeni eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde alan Dinçkol bekar ve bir çocuk babasıdır. Aşk ve Umut dizisinin kadrosunda Kuzey karakterini canlandıracaktır.Aşk ve Umut dizisinde Ahu rolüyle başrol oynayacak olan Mine Çayıroğlu daha önceleri Parmaklıklar Arkası ve Söz dizilerinde rol almıştır. Aşk ve Umut dizisinde başrol oynayacak.Arda Esen, 1975 doğumludur. Anadolu Üniversitesi'nde kamu yönetimi okuyan Esen, Esen Tiyatrosu'nun kurucusu ve oyuncusudur. Yaprak Dökümü, Papatyam ve Küçük Gelin dizilerinde rol alan Arda Esen, oyuncu Sema Şimşek’le sevgilidir.24 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Zafer Demircan, Ankara doğumludur. Aşkın Bedeli dizisiyle ününe kavuşan Demircan, daha önce günlük yayınlanan 'Alın Yazım' dizisinde rol almıştır. Zafer Demircan'ın Aşk ve Umut'un kadrosunda yer alacağı dizide Feraye karakterini canlandıracak.Cemre Kurum, Aşk ve Umut dizisinde Elif karakteri ile oyuncu olacaktır. Cemre Kurum 1997 doğumludur. Marmara Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Kurum, ilk ciddi oyunculuk deneyimini Aşk ve Umut dizisi ile kamera karşısında yaşayacak.16 Mart 1982 tarihinde dünyaya gelen Gamze İğdiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Fakültesi'nden mezun oldu. Behzat Ç. Bir Ankara Polisi ve Beni Affet dizilerinde rol almıştır.Hercai dizisindeki Elif Aslanbey karakteri ile oldukça ünlenen Eda Elif Başlamışlı, 1.70 metre boyunda ve 52 kilodur. Güzel oyuncu Aşk ve Umut dizisinde oyuncu olmadan önce Darısı Başımıza dizisinde Meryem karakteriyle rol almıştır.Furkan Okumuş, Ege karakteriyle ilk defa Aşk ve Umut dizisinde oyuncu olarak kamera karşısındayer alacak.Oyuncu Zeynep Melis Girşen Aşk ve Umut dizisinin kadrosuna Melis rolüyle katılacak. Girşen 7 Temmuz 1989 doğumludur. 4N1K ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde oynayan Girşen, güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmektedir.Son olarak Leke ve Elbet Bir Gün dizilerinde rol alan Serap Önder, 19 Ağustos 1956 Sinop doğumludur. Özgür Tanık (Gönül)Eren Çalı Yiğit karakteriyle Aşk ve Umut dizisinde yer alacaktır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Çalı, Aşk ve Umut dizisinde Yiğit karakterini canlandıracak.Kuruluş Osman dizisiyle başarıyı yakalayan Oğuzhan Karbi, Arda karakteriyle dizide bulunacaktır.Aykut Ünal tiyatro oyuncusudur. Aykut Ünal, Aşk ve Umut adlı dizide Suat karakterini canlandıracak.Aşk ve Umut oyuncusu olarak dizide Mürvet karakterini canlandıracaktır. 1985 doğumlu Duygu Keser İzmir’de dünyaya gelmiştir.Aşk ve Umut dizisinde Melodi rolünde yer alacak.