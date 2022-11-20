Aşk ve Umut dizisinden üzen haber geldi! Her geçen gün reyting oranları düşüyor







AŞK VE UMUT NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?





AŞK VE UMUT DEVAM EDECEK Mİ?







Kanal D'nin gündüz kuşağı dizileri arasında yer alan Aşk ve Umut oyuncu kadrosunda Hakan Dinçkol, Mine Çayıroğlu ve Arda Esen gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi beklenen ilgiyi göremezken Kanal D yönetimi ise dizi hakkında vereceği kararı düşünmeye başladı. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin 1.5 oranında reyting alırken TV 8'in sevilen yarışmaları Doya Doya Moda ve Zuhal Topal'la Yemekte programları gündüz kuşağında ilgi görmeye devam ediyor. Ancak bunlar arasında Aşk ve Umut dizisi yer almıyor. İzleyiciler Aşk ve Umut dizisinin final yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı. İşte Aşk ve Umut hakkında merak edilen tüm detaylar…Aşk ve Umut dizisinin final tarihi merak ediliyor. Focus Film 2022 yılı sonuna kadar Kanal D yönetimi ile anlaşma yaptı. Bu nedenle dizinin 2022 yılı sonuna kadar ekranlarda olacağı düşünülüyor. Ancak Kanal D yönetimi dizinin devam etmesi için yeni bir sözleşme yapmayacaktır. Bu nedenle Aşk ve Umut dizisi 30 Aralık 2022 tarihinde final yapacaktır.Gündüz kuşağında ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin her bölümü 0.7 reyting oranı ile karşımıza çıkıyor. Yani gün içerisinde 500.000 kişi diziyi takip ediyor. Dizinin bu kadar reklamının yapılmasına rağmen düşük reyting oranına sahip olması herkesi üzdü. Hem sosyal medyada hem de televizyon ekranlarında düşük reyting oranlarına sahip olan Aşk ve Umut dizisini yakın zamanda final yapması bekleniyor. Aşk ve Umut dizisinin senaryosuna da eleştiriler gelmeye devam ediyor. Dizide Zeynep karakteri oldukça sevilirken senaristler karakteri hiç sevemedi. Bu nedenle dizi de Zeynep karakteri üzerinden dönen olaylar da reyting oranlarını artıramadı.