Dizi
01 Eylül 2022 - 17:28

Aşk ve Umut Ege kimdir, gerçek adı nedir? Furkan Okumuş kaç yaşında, mesleği nedir? Furkan Okumuş'un yer aldığı diziler

Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Aşk ve Umut dizisinde Ege karakterine hayat verecek ismin Furkan Okumuş olduğu gündeme gelirken internet arama motoru üzerinden Furkan Okumuş'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Aşk ve Umut Ege kimdir? Furkan Okumuş kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Dizi
01 Eylül 2022 - 17:28
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Aşk ve Umut Ege kimdir, gerçek adı nedir? Furkan Okumuş kaç yaşında, mesleği nedir? Furkan Okumuş'un yer aldığı diziler
Günlük dizi olarak Eylül ayında ekranlarda olmaya hazırlanan Aşk ve Umut dizisi için oyuncu alımları yapılmaya başlandı. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken Ege karakterine hangi ismin hayat vereceği merak konusu oldu. Genç oyuncu Furkan Okumuş'un gelecek vaad etmesi üzerine ekranlarda gelmesi için heyecan başladı. İşte, Furkan Okumuş ve yeni diziye dair detaylar haberimizde yer almaktadır

Furkan Okumuş kimdir, kaç yaşında?

2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 20 yaşındaki genç isim Furkan Okumuş, fiziği durumu ile beğeni toplarken şimdilerde ise göstermiş olduğu oyunculuk ile adından bahsettirmektedir. ATV ekranlarının Baş Belası dizisinin 8. bölümünde konuk oyuncu olarak dahil olan Furkan Okumuş, eğitim hayatını tamamlaması ardından tekrardan 2. üniversitesi için harekete geçti. Atatürk Üniversitesinde Reklam bölümünden mezun olan Okumuş, şimdilerde ise Karabük Üniversitesi Arkeoloji bölümünü okumaktadır. Focus film yapımcılığı olan Aşk ve Umut dizisi hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yer alırken oyuncu alımları başlarken Ege karakterine hayat verecek olan ismin Furkan Okumuş olduğu belirlendi.

Aşk ve Umut Ege karakteri

Aşk ve Umut Ege kimdir?

Zengin ve yakışıklı genç olan Ege, aradığı aşkı yakınında bularak mutlu olacağını düşünürken onu bekleyen büyük sınav olduğundan habersizdir. Ege hem ailesi ile hem de aşkı ile sınanacak ancak hiç umudunu kaybetmeden savaşmaya devam edecektir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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