Günlük dizi olarak Eylül ayında ekranlarda olmaya hazırlanan Aşk ve Umut dizisi için oyuncu alımları yapılmaya başlandı. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken Ege karakterine hangi ismin hayat vereceği merak konusu oldu. Genç oyuncu Furkan Okumuş'un gelecek vaad etmesi üzerine ekranlarda gelmesi için heyecan başladı. İşte, Furkan Okumuş ve yeni diziye dair detaylar haberimizde yer almaktadır
Dizi
01 Eylül 2022 - 17:28
Aşk ve Umut Ege kimdir, gerçek adı nedir? Furkan Okumuş kaç yaşında, mesleği nedir? Furkan Okumuş'un yer aldığı diziler
Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Aşk ve Umut dizisinde Ege karakterine hayat verecek ismin Furkan Okumuş olduğu gündeme gelirken internet arama motoru üzerinden Furkan Okumuş'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Aşk ve Umut Ege kimdir? Furkan Okumuş kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Dizi
01 Eylül 2022 - 17:28
EDİTOR
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