Aşk ve Umut Firdevs karakterini kim canlandıracak? Mine Çayıroğlu kimdir, kaç yaşında, hayatı...

Mine Çayıroğlu kimdir?

Aşk ve Umut Firdevs Kimdir?

Kanal D’de haftanın her günü ekranlara gelecek olan Aşk ve Umut dizisinin başrol oyuncusu Mine Çayıroğlu, yeni rolüne hazır. Kırık Hayatlar, Parmaklıklar Ardında ve Söz gibi dizilerde rol alan Mine Çayıroğlu, ilk kez başrolde yer alacağı bir projede bulunacak.Mine Çayıroğlu, 28 Aralık 1977'de İstanbul'da doğdu. Çayıroğlu, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Aşk ve Umut dizisinin başlangıcında 45 yaşında olan Mine Çayıroğlu, ilk oyunculuğunu çocuk oyuncu olarak yaşadı ve oyuncu Haluk Bilginer'den oyunculuğu öğrendi. Daha sonraları İngiltere'de oyunculuk eğitimi alan Mine Çayıroğlu, çok hünerli bir sanatçıdır. Bir süredir şarkı söylemeyi öğrenen ve bir single çıkaran Mine Çayıroğlu, geçtiğimiz günlerde "Parmakların Ardında" ve "Söz" dizilerinde rol aldı. Mine Çayıroğlu bekar ve tek çocuk annesidir. 2010 senesinde müzisyen Özgür Gezgin ile 2 yıl evli kaldı.Aşk ve Umut'ta Firdevs, hayatını çocukları için savaşmaya adayan 45 yaşındaki bir kadını canlandıracak. Firdevs akıllı bir kadın olmasına rağmen kötü kaderini değiştiremez ve kaderin ona hazırladığı kötü oyunları bozamaz. Ege sakin bir adama benziyor ama kimse içinde esen fırtınaları bilmiyor.