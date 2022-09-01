Kanal D’de haftanın her günü ekranlara gelecek olan Aşk ve Umut dizisinin başrol oyuncusu Mine Çayıroğlu, yeni rolüne hazır. Kırık Hayatlar, Parmaklıklar Ardında ve Söz gibi dizilerde rol alan Mine Çayıroğlu, ilk kez başrolde yer alacağı bir projede bulunacak.
Dizi
01 Eylül 2022 - 17:26
Aşk ve Umut Firdevs karakterini kim canlandıracak? Mine Çayıroğlu kimdir, kaç yaşında, hayatı...
Aşk ve Umut dizisinde Firdevs karakterine hayat verecek olan Mine Çayıroğlu, dizinin hayranları tarafında merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Mine Çayıroğlu kimdir, hayatı, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...
Dizi
01 Eylül 2022 - 17:26
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