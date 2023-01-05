MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 21:03

Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu sevgilisini paylaşarak iddialara cevap verdi

Birce Atalay ve İbrahim Çelikkol’un aşk yaşadığı iddia ediliyordu, Çelikkol yeni sevgilisiyle iddialara cevap verdi…

MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 21:03
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Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu sevgilisini paylaşarak iddialara cevap verdi


Güzel ve başarılı oyuncu Birce Atalay eski rol arkadaşı ve meslektaşı İbrahim Çelikkol ile samimi bir dostluğa sahip. İkilinin sık sık aşk iddiaları gündeme gelsede yakın arkadaş olduklarını dile getiren çift iddialara engel olamıyordu. Birlikte çıktıkları tatiller ve eğlenceler ile sık sık samimi pozlar veren oyuncuların gizli aşk yaşadıkları güçlü iddialar arasındaydı. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol iddialara öyle bir cevap verdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol

Noktayı koydu 



Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ve güzel oyuncu Birce Atalay siyah Beyaz Aşk dizisinden yıllar sonra dijital platform Netflix’in yerli projesi Kuş Uçuşu için tekrar bir araya gelmişlerdi. Yakın arkadaşların samimiyeti sık sık aşk iddialarını gündeme getirsede ikili bu haberlere hiç bir zaman net bir açıklama yapmamıştı. Sık sık gündeme gelen aşk iddialarına yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile pozlarını paylaşarak noktayı koymuştu. Oyuncu Enis Arıkan’ın doğum günü etkinliği çıkışı basın muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Birce Akalay hem samimi dostu hemde set arkadaşı İbrahim Çelikkol ile sık sık görüştüğünü sette birlikte olduklarından bahsederken Çelikkol’un ilişkisi hakkında :’Kendimi ilişkimden bile bahsetmiyorken en yakın arkadaşımın ilişkisi hakkında konuşamam. Mutlu olduğu için bende mutluyum.’ Diyerek konuyu noktaladı. İbrahim Çelikkol

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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