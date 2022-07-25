Dizi
25 Temmuz 2022 - 15:20

Aşka Dair dizisinin konusu ne? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor? Aşka Dair dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor!

İnternet üzerinden merakla araştırılan konulardan biri de yeni başlayacak olan Aşka Dair dizisiyle ilgili oldu. Peki Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
25 Temmuz 2022 - 15:20
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Aşka Dair dizisinin konusu ne? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor? Aşka Dair dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor!
Yaz sezonunun gelmesiyle yaz dizileri de başladı. Yeni başlayacak olan diziler listesine Aşka Dair dizisi de eklendi. Peki Aşka Dair dizisinin konusu nedir? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor? Aşka Dair dizisinin oyuncuları kimler? Aşka Dair dizisi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aşka Dair dizisi

Aşka Dair dizisinin yapımcılığını Juli sanat, yönetmenliğini Hasan Doğan üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tuğba Melis Türk, İlayda Aydın, Serenay Aktaş, Orçun Kaptan, Selahattin Taşdöğen ve Binnur Şerbetçioğlu gibi isimler yer alıyor. Aşka Dair dizisinde İpek karakteri ilk aşkı olan ve çok sevdiği Furkan'ın kendisini aldattığını düşünmüş ve ilişkisini sonlandırmıştır. Furkan ise İpek'ten sonra kimseyle birlikte olmamış ancak İpek Cengiz ile nişanlanmıştır. Cengiz'in evde olmadığı bir gün İpek arkadaşı olan Simge ile ona bir sürpriz hazırlamak isterler ancak nişanlısı Cengiz'i başka bir kadınla yakalar. İpek ise ikinci kez aldatılmanın verdiği üzüntüyle depresyona girer, Simge ise İpek'in kendine gelebilmesi için teknede yapacakları bir tatil planlar. İpek ve Simge'nin tatile çıktıkları teknede ilk aşkı olan Furkan'ı kız arkadaşı Esra ile görür. İpek ise bu duruma hem üzülür hem öfkelenir. İpek o tatili yarıda bırakmak ister ancak Simge izin vermez. Furkan ve İpek'in tatilin sonlarına doğru karşılaşmasıyla ortam gerilir, İpek ortamdan ayrılmak istese de Furkan İpek'e her şeyi açıklamak ister.

Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor

Aşka Dair dizisi 26 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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