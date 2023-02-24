MAGAZİN
24 Şubat 2023 - 13:32

Aşka kapılarını açan Çağla Şıkel avukat sevgilisini artık saklamıyor!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir süredir avukat Nail Gönenli ile bir birliktelik yaşıyor. Aşka kapattığı kapılarını Gönenli ile açan güzel manken, sevgilisini artık kimselerden saklamıyor.

MAGAZİN
24 Şubat 2023 - 13:32
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Aşka kapılarını açan Çağla Şıkel avukat sevgilisini artık saklamıyor!


2008 yılında ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile muhteşem bir düğünle dünya evine giren Çağla Şıkel, bu evlilkten iki çocuğu oldu. Bir süre sonra ünlü çiftin aralarına anlaşmazlık girdi ve çift 2015 yılında karşılıklı anlaşmayla boşandı.

Aşka kapılarını açan Çağla Şıkel avukat sevgilisini artık saklamıyor



Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, adı bir kaç kişiyle anılsa bile magazine görüntü vermedi. Ünlü model, çocuklarına olan sevgisinden memnun olduğunu ve onların kontrolünde olduğunu her zaman dile getirdi.

Aşka kapılarını açan Çağla Şıkel avukat sevgilisini artık saklamıyorc

Kameraların dışında özel bir hayat yaşayan Çağla Şıkel, 8 yıl aradan sonra bekarlığa veda etti ve yeni sevgilisiyle gündeme geldi. Bir süredir avukat Nail Gönenli ile birlikte olan güzel manken, ilk başlarda konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Çağla Şıkel, kendisine sorulan soruları, yorum yapmak istemediğini belirterek bu konuyu konuşmayacağım" şeklinde cevaplamıştı.

Aşka kapılarını açan Çağla Şıkel avukat sevgilisini artık saklamıyor

MEKANDAN BİRLİKTE ÇIKTILAR

44 yaşındaki Çağla Şıkel ile yeni sevgilisi Nail Gönenli, geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı nihayet kameralara yakalandı. Mekandan çıkarken gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini gören çiftin yüzünde büyük bir şaşkınlık oluştu.

Aşka kapılarını açan Çağla Şıkel avukat sevgilisini artık saklamıyor

İkili, gazetecilere yanıt vermedi ve mekandan çıktıktan sonra aynı araca binerek uzaklaştılar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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