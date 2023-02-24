Aşka kapılarını açan Çağla Şıkel avukat sevgilisini artık saklamıyor!













MEKANDAN BİRLİKTE ÇIKTILAR

2008 yılında ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile muhteşem bir düğünle dünya evine giren Çağla Şıkel, bu evlilkten iki çocuğu oldu. Bir süre sonra ünlü çiftin aralarına anlaşmazlık girdi ve çift 2015 yılında karşılıklı anlaşmayla boşandı.Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, adı bir kaç kişiyle anılsa bile magazine görüntü vermedi. Ünlü model, çocuklarına olan sevgisinden memnun olduğunu ve onların kontrolünde olduğunu her zaman dile getirdi.Kameraların dışında özel bir hayat yaşayan Çağla Şıkel, 8 yıl aradan sonra bekarlığa veda etti ve yeni sevgilisiyle gündeme geldi. Bir süredir avukat Nail Gönenli ile birlikte olan güzel manken, ilk başlarda konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Çağla Şıkel, kendisine sorulan soruları, yorum yapmak istemediğini belirterek bu konuyu konuşmayacağım" şeklinde cevaplamıştı.44 yaşındaki Çağla Şıkel ile yeni sevgilisi Nail Gönenli, geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı nihayet kameralara yakalandı. Mekandan çıkarken gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini gören çiftin yüzünde büyük bir şaşkınlık oluştu.İkili, gazetecilere yanıt vermedi ve mekandan çıktıktan sonra aynı araca binerek uzaklaştılar.